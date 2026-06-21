"Банк просто мовчить": клієнти ПриватБанку скаржаться на блокування платежів

За словами клієнта, на початку тижня він намагався здійснити звичайну операцію через додаток "Приват24".

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Клієнти "ПриватБанку" скаржаться на блокування платежів / Колаж "Главред", фото: скріншот з YouTube

Ключові факти:

Заблокований платіж став причиною скарги на банк

Клієнт заявив про порушення термінів розгляду заявки

Клієнт ПриватБанку заявив про проблеми з роботою служби підтримки та звинуватив банк у порушенні обіцяних термінів розгляду звернення.

На порталі Мінфіну він розповів, що після блокування звичайного платежу в Приват24 він не тільки не отримав допомоги, а й залишився без відповіді на офіційну скаргу.

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За словами клієнта, на початку тижня він намагався здійснити стандартну операцію через додаток "Приват24", однак транзакція була заблокована системою безпеки.

Щоб підтвердити платіж, чоловік звернувся до служби підтримки банку, розраховуючи пройти стандартну процедуру верифікації. Однак, як стверджує клієнт, замість допомоги зіткнувся з непрофесійною поведінкою співробітника.

"Замість допомоги та стандартної верифікації оператор чату/гарячої лінії поводився абсолютно некомпетентно, ставив некоректні запитання і, як наслідок, просто заблокував проведення транзакції, не вирішивши проблему", — розповів він.

Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Після цього клієнт подав офіційну скаргу на дії співробітника. Банк зареєстрував звернення під номером 16027373.

За словами користувача, представники ПриватБанку пообіцяли надати відповідь протягом одного-двох робочих днів.

Однак, як стверджує чоловік, до 10 червня обіцяні терміни вже минули, а жодної інформації щодо розгляду звернення він так і не отримав.

"На сьогодні всі регламентні терміни надання відповіді повністю минули. Банк просто мовчить, жодного рішення чи вибачень я не отримав", — зазначив клієнт.

У своєму зверненні чоловік вимагав від керівництва банку перевірити записи спілкування зі співробітником служби підтримки, оцінити його дії та надати офіційну відповідь щодо зареєстрованої заявки.

"Вимагаю від керівництва ПриватБанку перевірити логи діалогу з оператором і покарати співробітника за некомпетентність", — підкреслив користувач.

На момент публікації офіційного коментаря від "ПриватБанку" щодо цієї ситуації не надходило.

Також раніше повідомлялося, що в ПриватБанку клієнти втрачали можливість керувати своїми рахунками через блокування та технічні збої, що викликало хвилю невдоволення серед користувачів. Випадки, описані у відмові банку видавати кошти, посилюють недовіру до служби підтримки. Чимало звернень залишаються без своєчасного розгляду.

Як раніше повідомляв Главред, нещодавні інциденти з клієнтами свідчать про системні збої в роботі ПриватБанку, що безпосередньо впливає на репутацію фінансової установи та спричиняє зростання кількості скарг користувачів у мережі. Конкретні скарги на непрофесіоналізм та затягування термінів вирішення проблем уже набули широкого резонансу, що супроводжується закликами до публічного розбору ситуації.

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