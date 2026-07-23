Ціни на товари та продукти підскочать: розкрито, що подорожчає в першу чергу

Скорочення морського експорту призведе до збільшення пропозиції на внутрішньому ринку, вважає Андрій Шевчишин.

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Українців попередили про подорожчання продуктів / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Найважливіше із заяв Шевчишина:

Зросте вартість імпортних товарів, які раніше надходили через порти

Аналітики назвали, які товари найбільше постраждають від подорожчання

Якщо через російські атаки робота українських портів буде обмежена, це неоднозначно позначиться на цінах на різні товари.

Як заявив у коментарі УНІАН фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, скорочення морського експорту зерна призведе до збільшення пропозиції на внутрішньому ринку, що допоможе стримати зростання цін на продукти харчування.

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"Усередині країни формується додаткова пропозиція зерна, що стримуватиме інфляцію. Ми не можемо його вивезти, тому на внутрішньому ринку це стримуватиме ціни", - пояснив експерт.

Однак водночас зростуть витрати на логістику. Після рішення найбільшого контейнерного перевізника Maersk припинити заходи в українські порти імпорт доведеться доставляти альтернативними маршрутами - залізницею або через порти сусідніх держав, що зробить перевезення дорожчими.

"Ми побачимо зниження тиску на продовольчу складову на внутрішньому ринку за рахунок додаткової пропозиції, але зросте вартість імпортних товарів, які раніше надходили через порти. Тепер їх доведеться перевозити залізницею або через інші порти, тобто через значно довший логістичний ланцюг", - зазначив Шевчишин.

За оцінкою аналітика, найбільше подорожчання може торкнутися електроніки, товарів із Китаю, енергетичного обладнання, а також імпортних фруктів, зокрема бананів, які традиційно доставлялися морем.

Проблеми можуть виникнути й у металургійній галузі. Ускладнення експорту готової продукції та поставок сировини збільшить витрати підприємств, що може вплинути на вартість будівництва та низки інших товарів. Додатковим чинником зростання цін, за словами експерта, може стати можливе підвищення тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниці".

"Це створює замкнуте коло, яке суттєво підштовхуватиме ціни вгору", - зазначив Шевчишин.

При цьому експерт підкреслив, що багато чого залежатиме від тривалості перебоїв у роботі портів. Якщо обмеження виявляться нетривалими, логістичні ланцюги зможуть швидко відновитися, а вплив на ціни буде обмеженим. У такому випадку довгостроковим фактором залишиться головним чином можливе подорожчання палива.

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В Україні очікують на нове подорожчання: головні причини

Найближчим часом ціни на продукти в Україні можуть знову піти вгору. Однією з ключових причин експерти називають можливі перебої з постачанням палива, які здатні збільшити витрати на перевезення товарів та логістику.

Економіст Зіновій Свереда вважає, що перші ознаки нового зростання цін можуть стати помітними вже в найближчі тижні. За його словами, додатковий тиск на вартість продуктів чинить залежність України від імпортних енергоносіїв, ціни на які безпосередньо залежать від ситуації на світових ринках.

Ціни на продукти - новини за темою

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як зазначалося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту з боку виробників сирів та кондитерських виробів.

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Про персону: Андрій Шевчишин Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex. Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року. Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту. У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс. Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК. Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex. Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

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