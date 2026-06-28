"Гроші не могли просто зникнути": із терміналами "ПриватБанку" почалися серйозні проблеми

Невдоволений клієнт банку розповів подробиці.

https://glavred.net/economics/dengi-ne-mogli-isparitsya-s-terminalami-privatbanka-nachalis-sereznye-problemy-10776329.html Посилання скопійоване

Банкомати "Приватбанку" видають не всі готівкові кошти / Колаж "Главред", фото: скріншот з YouTube

Читайте в матеріалі:

Термінал не повернув 2000 грн після скасування операції

Клієнт вимагає повторної перевірки заявки банку

Клієнт ПриватБанку поскаржився на роботу терміналу самообслуговування, який, за його словами, під час поповнення картки не повернув частину готівки після скасування операції.

Незважаючи на звернення до банку, заявник отримав відмову у поверненні коштів, про що він повідомив на порталі Мінфін.

відео дня

Відповідний відгук чоловік опублікував на спеціалізованому фінансовому порталі.

За його словами, інцидент стався 18 червня близько 17:50 у терміналі ПриватБанку, розташованому за адресою: Хмельницький, вулиця Заричанська, 5/3.

Клієнт розповів, що спробував поповнити банківську картку, внісши в термінал 10 купюр по 500 гривень — загалом 5000 гривень.

Однак після перевірки готівки термінал відобразив на екрані суму лише 3000 гривень.

Оскільки відображена сума не відповідала внесеній, чоловік одразу скасував операцію.

"Термінал повернув мені 3000 грн (6 купюр), а 2000 грн (4 купюри по 500) просто залишив собі", — стверджує клієнт.

Відразу після інциденту він звернувся на гарячу лінію банку, де було зареєстровано звернення щодо повернення коштів.

Однак через тиждень очікування банк відмовив у задоволенні заявки №31642519.

За словами клієнта, причиною відмови стало висновком про те, що під час інкасації терміналу жодних надлишків грошових коштів виявлено не було.

Чоловік не погодився з таким поясненням і повторно звернувся до служби підтримки. Там йому пообіцяли провести більш детальну перевірку, однак заявник сумнівається в ефективності стандартної процедури.

На його думку, співробітники могли перевірити лише основні касети терміналу, тоді як купюри могли залишитися в іншому відсіку пристрою.

"Вони застрягли в зливній касеті або безпосередньо в тракті подачі купюр після того, як я натиснув "Скасувати". Гроші не могли зникнути, вони знаходяться всередині терміналу", — заявив клієнт.

У своєму зверненні він попросив представників банку взяти заявку №31642519 під особистий контроль і провести додаткову технічну перевірку.

Зокрема, чоловік вимагає проаналізувати електронні журнали роботи валідатора, а також фізично оглянути касету для скидання банкнот і тракт прийому готівки.

На момент публікації офіційного коментаря ПриватБанку щодо цієї ситуації не надходило.

Відгук ПриватБанку / Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше клієнт ПриватБанку зробив важливу заяву щодо проблем із поверненням коштів. Він наголосив, що зникнення готівки суттєво вплине на подальший розвиток ситуації та вимагатиме ретельної технічної перевірки з боку банку. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що клієнт ПриватБанку у своєму відгуку на порталі Мінфіну заявив про невідповідність суми, що була внесена, та суми, яка відобразилася в терміналі. За його словами, пролонгація депозиту та подібні інциденти свідчать про системні ризики й вимагають втручання керівництва для захисту інтересів клієнтів.

Як раніше повідомляв Главред, клієнт ПриватБанку вимагав взяти заявку №31642519 під особистий контроль. Клієнт звернув увагу на складні випадки блокування платежів та затяжні терміни розгляду скарг, а також закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

Читайте також:

Про джерело: Мінфін Мінфін — український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред