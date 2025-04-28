Декларація про доходи-2025: хто має її подати і за що можуть оштрафувати

Якщо декларацію не подати або прострочити строк, доведеться сплатити штраф.

https://glavred.net/economics/deklaraciya-o-dohodah-2025-kto-dolzhen-ee-podat-i-za-chto-mogut-oshtrafovat-10659878.html Посилання скопійоване

Хто має подати декларацію про доходи до 1 травня 2025 року / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Кому потрібно подавати декларацію

Як подати декларацію

Скільки податків потрібно заплатити з доходів

З 1 січня в Україні розпочалася кампанія з декларування доходів, які громадяни отримали протягом 2024 року. Так, до 1 травня потрібно подати декларацію про свій майновий стан, а до 1 серпня - сплатити податкові зобов'язання. Главред розповість, хто має подати декларацію у 2025 році та з яких доходів потрібно сплатити податки.

Кому потрібно подавати декларацію?

До 1 травня подати декларацію потрібно тим громадянам, які протягом минулого року отримували дохід, який, згідно з Податковим кодексом України, підлягає обов'язковому декларуванню.

відео дня

Які доходи треба обов'язково декларувати:

доходи, з яких під час нарахування не утримувався податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

доходи від особи, яка не є податковим агентом (зокрема, від здачі в оренду майна, продажу майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам тощо).

спадщина або подарунок від людини, яка не є найближчим родичем;

доходи від продажу інвестиційних активів;

додаткове благо, зокрема, прощений (анульований) борг або кредит, якщо його сума не перевищує 25% мінімальної річної зарплати на початок звітного року (зараз це 21,3 тис. грн);

іноземні доходи.

Якщо ж декларацію не подати або прострочити термін, доведеться сплатити штраф - 340 грн. За повторне порушення штраф збільшується до 1 020 грн.

Як подати декларацію

Загалом, подати декларацію до 1 травня можна різними способами, однак перед "дедлайном" кількість цих способів зменшується.

Так, подати декларацію можна:

заповнивши декларацію у відповідній формі, подати її до податкової особисто або через уповноважену особу;

в електронній формі, зокрема за допомогою "Електронного кабінету платника податків";

поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання.

В Електронному кабінеті платника є електронний сервіс "Податкова декларація про майновий стан і доходи", за допомогою якого декларація частково заповнюється автоматично.

У ньому можна сформувати декларацію та подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів, зокрема для використання права на податкову знижку. Українці, які претендують на отримання такої знижки, можуть подати декларацію до 31 грудня 2025 року.

Скільки податків потрібно заплатити з доходів?

З доходів, які громадяни отримали у 2024 році, потрібно сплатити два податки. Перший - це податок на доходи фізичних осіб. Ставка цього податку - 18%. Інший обов'язковий податок - це військовий збір. З 2025 року його розмір збільшили з 1,5% від доходу до 5%. Однак оскільки дохід громадянин отримував минулого року, то оподатковується ще за старою ставкою. Відповідно, у 2026 році військовий збір уже потрібно буде сплатити в розмірі 5%. Таким чином сумарно потрібно заплатити 19,5% від отриманого у 2024 році доходу.

Податки в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вже з 2026 року в Україні можуть почати звітувати перед податковою за продаж старих речей на цифрових майданчиках, а також за оренду житла і транспорту, оскільки це розглядатимуть як додатковий дохід.

Раніше стало відомо, що Міністерство економіки України має право протягом року змінювати перелік автомобілів, що підлягають сплаті транспортного податку.

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що інформація про те, що в уряді розглядають плани підняття податків або інші плани щодо фіскалізації, не є достовірною.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред