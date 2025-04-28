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Скільки заробили українські моделі OnlyFans за 3 роки: голова ДПС назвав суму

Віталій Кірсанов
28 квітня 2025, 13:25
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Україна нещодавно почала отримувати інформацію з різних країн про доходи українців на міжнародних онлайн-платформах.
Голова ДПС розповів про заробітки українських моделей OnlyFans
Голова ДПС розповів про заробітки українських моделей OnlyFans / колаж: Главред, фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv, matriks-pres.com.ua

Коротко:

  • Податкова отримала інформацію про 5 435 фізичних осіб
  • ДПС провела 759 документальних перевірок

За три роки, з 2020 по 2022, українці заробили на платформі OnlyFans 111 мільйонів доларів. Про це розповів голова Державної податкової служби Руслан Кравченко в інтерв'ю "Економічній правді".

За словами Кравченка, Україна наприкінці 2024 року почала отримувати дані від різних країн у межах автоматичного обміну інформацією про отримання доходів українцями на міжнародних онлайн-платформах.

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Зокрема, податкова отримала інформацію про 5 435 фізичних осіб, які зареєстрували та використовували у своїй діяльності 7 036 акаунтів OnlyFans.

"Ми провели 759 документальних перевірок. Сума грошового зобов'язання становить понад 250 мільйонів гривень. 606 перевірок тривають, заплановано ще 346 документальних перевірок. Платники оскаржують в адміністративному та судовому порядку нараховані їм 14,5 мільйона гривень", - сказав Кравченко.

Він зазначив, що сума боргу за результатами перевірок становить 14,7 мільйона гривень. А загальна сума виплаченого доходу цим фізичним особам з 2020 по 2022 роки - 111 мільйонів доларів.

"Оскільки Велика Британія та інші країни надають нам ту чи іншу інформацію, ми можемо її використовувати, і державний бюджет отримуватиме ще більше грошей. Ті, хто перебувають у тіні або не платять податки, ми до них доберемося", - наголосив голова ДПС.

Податки в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вже з 2026 року в Україні можуть почати звітувати перед податковою за продаж старих речей на цифрових майданчиках, а також за оренду житла і транспорту, оскільки це розглядатимуть як додатковий дохід.

Раніше стало відомо, що Міністерство економіки України має право протягом року змінювати перелік автомобілів, що підлягають сплаті транспортного податку.

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що інформація про те, що в уряді розглядають плани підняття податків або інші плани щодо фіскалізації, не є достовірною.

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Що таке OnlyFans

OnlyFans (у перекладі з англ. - "Тільки фанати") - сервіс підписки на контент. Штаб-квартира компанії розташована в Лондоні Творці контенту можуть заробляти гроші на користувачах, які підписуються на їхній контент - "фанатах". Сервіс популярний в індустрії розваг для дорослих, але також користуються ним тренери, фітнес-інструктори, музиканти. Це дає змогу творцям контенту отримувати фінансування безпосередньо від своїх шанувальників на щомісячній основі, а також від чайових і функції pay-per-view (PPV). На серпень 2021 року на OnlyFans зареєстровано 2 млн творців контенту і 130 млн користувачів.

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