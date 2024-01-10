Що за продукти найсильніше подорожчали в Україні: відповідь фахівців

Середні ціни на продукти харчування в Україні у грудні 2023 року порівняно з кінцем 2022 року зросли на 4,0%, кажуть у Держстаті.

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Що за продукти найсильніше подорожчали в Україні - відповідь Держстату / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Середній ціни на продукти харчування в Україні у грудні 2023 року порівняно з груднем 2022 року зросли на 4,0%. Про це свідчать дані, які зібрала Державна служба статистики.

За інформацією Держстату, продуктова інфляція істотно сповільнилася в другій половині 2023 року. Однак у середньому за рік ціни на продукти були на 14,7% вищими, ніж у 2022-му.

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше м'ясо та м'ясопродукти - на 12,9%, масло - на 9,9% і молоко - на 9,7%.

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Крім того, подорожчали сир і сир - на 7,5%, хліб - на 7,0%, безалкогольні напої - на 6,9%, риба і продукти з риби - на 4,1%, овочі - на 3,0%, фрукти - на 2,2%.

При цьому макаронні вироби подешевшали на 0,3%, хліб і продукти з нього - на 2,8%, цукор - на 5,8%, яйця - на 9,5%, соняшникова олія - на 14,9%.

Нагадаємо, в січні в Україні зросте вартість деяких основних овочів і фруктів, зокрема картоплі, капусти, моркви, буряка та яблук. Серед овочів найбільше підніметься ціна цибулі, а серед фруктів - яблук.

Також в Україні з початку грудня підвищилися ціни на ряд продуктів. Особливо піднялася ціна на м'ясо та м'ясні вироби.

Як повідомляв Главред, вартість картоплі в Україні різко зросла, досягнувши 12 грн за кілограм. Експерти EastFruit називають причинами цього збільшення попит і можливі махінації серед фермерів.

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