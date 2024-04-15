Як змінилися ціни на продукти в Україні: що подорожчало, а що - подешевшало

Протягом березня середні ціни на продовольство в Україні знизилися на 0,2% (найсильніше подешевшали яйця). Про це свідчать дані Держстату.
За даними статистичного відомства, у березні нинішнього року середні ціни на крупи гречані впали на 2,2% - до 27,4 гривень за кілограм. Сильно подешевшали й інші крупи.
Крім того, свинина подешевшала на 1,5 - до 177,1 гривень за кілограм, а курячі яйця подешевшали на 16,3% - до 41,5 гривень за десяток.
Подешевшали овочі - капуста на 5,2% (до 14 гривень за кілограм), морква - на 9,9% (до 12,8 гривень за кілограм). Соняшникова олія подешевшала на 1,8% (до 57,3 гривень за літр), цукор - на 2,4% (до 30,7 гривень за кілограм).
Водночас хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав на 1,0% (до 44,9 гривень за кілограм). Яблука подорожчали на 2,8% (до 23,8 гривень за кілограм).
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Ціни на продукти в Україні - новини за темою
Нагадаємо, в Україні значно знизилися ціни на столовий буряк через зменшення попиту на цей овоч. Ціни в середньому знизилися на 13% порівняно з минулим тижнем і коливаються від 8 до 14 гривень за кілограм.
Також на 13% знизилися ціни на картоплю, їхня вартість становить 14-18 гривень за кілограм. Пропозиція картоплі на ринку велика, але попит зменшується.
Як повідомляв Главред, в Україні зріс попит на свіжу малину, оптова ціна зараз становить близько 1200 грн/кг. Аналітики прогнозують, що цього року ціни на свіжу малину можуть бути вищими через зростання цін на світовому ринку замороженої малини.
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