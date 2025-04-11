Чи відбудеться підвищення мінімалки в 2025 року: подробиці

Коли можуть збільшитися доходи українців.

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Що чекає на українців з мінімалкою у майбутньому / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Коли підвищать мінімальну зарплату і які зміни чекають

Як зміни податків впливають на "чисту" зарплату українців

Мінімальна зарплата в Україні зросла з 1 квітня 2024 року до 8 000 гривень на місяць, або 48 гривень на годину. Однак, згідно з Бюджетною декларацією на 2025–2027 роки, з 1 січня 2025 року розмір мінімальної зарплати може залишиться незмінним.

Це питання хвилює багатьох українців, оскільки деякі роботодавці пропонують саме таку ставку. Востаннє мінімальна заробітна плата була підвищена у квітні 2024 року.

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"Мінімальна оплата праці 2025 року не зміниться, оскільки для її підвищення не виділено фінансів у державному бюджеті. Це - частина домовленості України з МВФ. Уряд не підвищуватиме "мінімалку" через зобов'язання перед міжнародними партнерами", — зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Однак є надія на підвищення мінімальної зарплати в майбутньому

Депутати зареєстрували законопроєкт № 12462, який передбачає поетапне зростання мінімалки:

з 1 квітня 2025 року — до 9 100 гривень (55 гривень на годину)

з 1 липня 2025 року — до 10 100 гривень (61 гривня на годину)

з 1 жовтня 2025 року — до 11 184 гривень (68 гривень на годину)

Законопроєкт також передбачає підвищення прожиткового мінімуму та мінімальних пенсій. Зокрема, мінімальна пенсія з 1 квітня 2025 року зросте до 3 407 гривень, з 1 липня — до 4 808 гривень, а з 1 жовтня перевищить 7 000 гривень.

Що стосується податків

Після підвищення військового збору (з 1,5% до 5%) загальне податкове навантаження на мінімальну зарплату становить 23%. В результаті, після вирахування ПДФО (18%) та військового збору, українці, які отримують мінімальну зарплату, отримують "чистими" 6 160 гривень.

Виплати в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, деякі українські пенсіонери з квітня 2025 року можуть розраховувати на щомісячну доплату в розмірі 944 гривень. Йдеться про таких, які потребують постійного догляду.

Також відомо, що українським пенсіонерам і студентам, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), планують підвищити державні виплати на 20%.

Крім того для працюючих пенсіонерів, починаючи з 1 квітня, пенсійні виплати зростуть для майже 630 тисяч осіб. Таким чином, середня пенсія складає 6345 гривень.

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