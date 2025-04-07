Деякі пенсіонери втратять понад 2000 гривень у 2025 році – деталі

Право на надбавку можна повторно підтвердити.

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Виплати для чорнобильців змінили / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

У Кабміні переглянули порядок виплат для чорнобильців

Виплати обмежені сумою 2 361 грн і доступні лише для невеликої кількості людей

У 2025 році деякі українці не отримають надбавок до пенсії. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, йдеться у постанові № 263 від 7 березня 2025 року.

Згідно з постановою, змінено правила врахування місця проживання осіб у зоні безумовного чи гарантованого відселення. Це є ключовим критерієм для нарахування доплат.

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Хоча з 1 січня 2025 року виплати надбавок за проживання у чорнобильській зоні відновили, вони обмежені сумою 2 361 грн і доступні лише для невеликої кількості людей. Водночас виплати, які раніше призначали за рішеннями судів, фактично скасували.

Щоб підтвердити право на надбавку, необхідно перевірити свої дані в Єдиному державному демографічному реєстрі або базах міграційної служби. Якщо інформація про проживання у зазначених зонах на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року відсутня, слід звернутися до органу реєстрації та надати такі документи:

паспорт-книжечку;

будинкову книгу.

Цю процедуру можна пройти через ЦНАП. Якщо Пенсійний фонд України підтвердить факт проживання у відповідних зонах, надбавку нарахують заднім числом, починаючи з 1 січня 2025 року.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, з 1 квітня 2025 року Пенсійний фонд України розпочне проведення автоматичного перерахунку виплат тим пенсіонерам, які після попереднього перерахунку продовжували працювати і набули 24 місяці страхового стажу станом на 1 березня.

Також відомо, що українським пенсіонерам і студентам, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), планують підвищити державні виплати на 20%.

Крім того, після перерахунку пенсія може як зрости, так і зменшитися, оскільки враховується не лише додатковий стаж, а й рівень заробітку. Якщо пенсіонер у останні роки отримував нижчу зарплату, це може знизити коефіцієнт доходу і, відповідно, трохи зменшити виплати.

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