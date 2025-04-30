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Москва натякнула на компроміс: Кремль готовий обговорити присутність США на ЗАЕС

Руслан Іваненко
30 квітня 2025, 19:34
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Лихачов повідомив, що Росія може погодитись на переговори із США щодо управління захопленою станцією.
ЗАЭС
Росатом заговорив про участь США на ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: Главред

Коротко:

  • Росія заявила про готовність до діалогу зі США щодо ЗАЕС
  • США пропонували віддати управління станцією під американський контроль
  • Москва заявила, що офіційних пропозицій не отримувала

Росія готова до обговорення можливої присутності представників США на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції в контексті врегулювання війни проти України. Про це заявив глава державної корпорації "Росатом" Олексій Лихачов, повідомляє російське агентство "Інтерфакс" у середу, 30 квітня.

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"У разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни, ми готові обговорити це з американською стороною", — сказав Лихачов.

За інформацією агентства, під час перемовин у Парижі 17 квітня США пропонували повернення контролю над ЗАЕС Україні шляхом передачі управління станцією американській стороні. При цьому розподіл електроенергії мав би здійснюватися між обома сторонами.

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито не отримувала жодних офіційних пропозицій від США щодо ЗАЕС чи спільного управління станцією.

Москва натякнула на компроміс: Кремль готовий обговорити присутність США на ЗАЕС
ЗАЕС / Инфографика: Главред

"Ні, ми не отримували такої пропозиції, а якщо й отримаємо, то пояснимо, що управління Запорізькою АЕС перебуває у віданні російської державної корпорації "Росатом", під наглядом персоналу МАГАТЕ, який постійно перебуває на майданчику й здійснює моніторинг", — сказав Лавров.

Запорізька АЕС - новини

Як писав Главред з посиланням на The Wall Street Journal, доля Запорізької АЕС може змінитися. За таким сценарієм, за планом президентом США Дональда Трампа, ЗАЕС постачатиме електроенергію і на українську, і на окуповану територію.

Окрім цього, пресслужба російського МЗС заявила у березні, що Запорізька атомна електростанція нібито є "російським ядерним об'єктом". Відповідаючи на запитання про деокупацію, там заявили, що Кремль не передасть ЗАЕС жодній іншій державі.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що МАГАТЕ не погодиться на експлуатацію Запорізької АЕС поза українською енергосистемою, попри спроби Росії домогтися протилежного. Він наголосив, що станція є українською і Україна не дозволить її експлуатацію окупантами.

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Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту

Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року.

У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

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