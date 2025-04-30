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Угода із США буде підписана найближчної доби: названо кінцеві умови

Юрій Берендій
30 квітня 2025, 16:41оновлено 30 квітня, 17:52
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Прем'єр-міністр розкрив основні деталі угоди щодо корисних копалин між Україною та США та анонсував підписання документа вже в найближчу добу.
Угода із США буде підписана найближчної доби: названо кінцеві умови
Названо основні та кінцеві умови угоди із США щодо копалин / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Шмигаль:

  • Коли буде підписана угода мж Україною та США
  • Хто буде підписувати угоду про копалини від України
  • Які кінцеві умови угоди із США про надра

Україна та США наближаються до підписання важливої угоди про співпрацю у сфері надр. Угода між Україною та США може бути підписана протягом найближчої доби. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

За словами прем'єр-міністра, перша віце-прем’єрка Юлія Свириденко перебуває на шляху до Вашингтона.

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"Ми допрацьовуємо вже остаточні деталі з нашими американськими колегами. Дійсно, це стратегічна угода про створення інвестиційного фонду, партнерського. Це дійсно рівноправна, гарна, міжнародна угода про спільні інвестиції в розвиток і відновлення України між урядом Сполучених Штатів, урядом України. І як тільки будуть допрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом, я сподіваюся, протягом найближчої доби угода буде підписана, і відповідно ми отримуємо перший крок", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що наступним кроком стане підписання ще двох технічних виконавчих угод щодо створення фонду, його фінансування та наповнення.

За його словами, наразі відбувається узгодження технічних деталей перекладу документа з англійської на українську, при цьому всі ключові положення вже погоджено, а уряд завершив опрацювання тексту угоди.

"Фактично на даний момент погодження основних міністерств вже зібрані, тому уряд технічно готовий буде в будь-який момент, як тільки буде вже остаточна інформація від наших колег з Вашингтона, затвердити дану угоду і ми будемо готові до її підписання", - резюмував він.

Хто буде підписувати угоду між Україною та США

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з українського боку угоду підпише Юлія Свириденко, а з американського — міністр фінансів США Скотт Бесент. Після підписання документ буде повернений до уряду, який разом із супровідними матеріалами направить його до Верховної Ради для ратифікації згідно з чинним законодавством про міжнародні договори.

Оскільки ця угода має статус міжнародного договору, вона підлягає обов’язковому схваленню парламентом. Після ратифікації документ набуде чинності, і це дозволить перейти до підписання технічної угоди між юридичними особами України та США.

"Зараз ми визначаємося, які юридичні особи будуть утворювати безпосередньо ось цей фонд, який стане юридичною особою і буде діяти за тими правилами, які описані ось в цій міжнародній угоді. В Сполучених Штатах інше законодавство, тому на цьому етапі у них буде достатньо верифікації їхнім урядом", - резюмував Шмигаль.

Які умови угоди між Україною та США щодо корисних копалин

"Це угода про створення інвестиційного фонду в Україні з 50 на 50 з розподілом і часток управління, і часток, які будуть вносити сторони. Відповідно, внески будуть здійснюватись в грошовій формі", — підкреслив Шмигаль.

Один із ключових аспектів — можливість зарахування США нової військової допомоги як внеску до фонду.

"Американська сторона також може зараховувати нову військову допомогу для України як внесок до цього фонду", — зазначив глава уряду. Водночас Україна, за словами прем’єра, зберігає повний контроль над усіма природними ресурсами.

Він наголошує, що надра, інфраструктура, природні ресурси не є частиною або умовою цього фонду, цієї угоди.

Шмигаль пояснив, що внесок України формуватиметься із нових ліцензій та нової ренти на корисні копалини.

"Це буде наш внесок — 50% ми будемо віддавати в цей фонд грошима", - сказав він.

Він також наголосив, що жодна допомога чи борги, надані Україні до підписання угоди, не враховуються в межах нового механізму.

"Дуже важливо: жодні борги, жодна допомога, яка надавалась Україні до підписання цієї угоди, не є предметом цієї угоди. В угоду включаються лише нові грошові внески", — акцентував прем’єр.

Фонд функціонуватиме протягом 10 років і буде спрямований на відновлення країни. Кошти використовуватимуться для інвестицій у підприємства, розвиток видобутку, створення виробництв, а також через угоди типу "бери або плати". За словами Шмигаля, це відкриває можливість стабільного ринку для української продукції.

"Це можуть бути як інвестиції капітальні у створення підприємств, так і угоди про викуп тої або іншої продукції українського виробництва за правилами take or pay, тобто оплати і забери, або просто оплачуєш і хочеш — береш, хочеш — не береш".

Ще однією перевагою угоди стало звільнення від оподаткування і мит для обох сторін.

"Дуже важливо, що ця угода звільняє сторони, які діють в межах цієї угоди, від оподаткування і від мит. Тобто там нульові мита і нульові податки як для американської, так і для української сторони", - стверджує він.

Фонд створюється урядами США та України, і кожна сторона надає по три представники до органу управління.

"Правління буде з шести людей, які працюють на рівних умовах і між собою домовляються. Це прописано в угоді. Так буде працювати менеджмент — по три представника від кожної сторони", — пояснив Шмигаль.

Угода із США буде підписана найближчної доби: названо кінцеві умови
Що таке рідкісноземельні метали та які є в Україні / Інфографіка: Главред

Особливістю угоди стало виключення норми про вирішення суперечок згідно з американським законодавством.

"У попередній угоді це було прописано згідно американського законодавства. Ми це прибрали, для того щоб ця угода дійсно була партнерською".

За словами прем’єра, фонд зобов’язаний протягом десяти років реінвестувати всі прибутки виключно в українську економіку.

"Протягом 10 років всі прибутки фонду обов'язково реінвестуються в українську економіку, в розвиток і відбудову України", - сказав прем’єр.

Після цього періоду прибутки можуть розподілятися між сторонами за домовленістю.

Шмигаль спростував поширені російською пропагандою фейки про передачу контролю над надрами: "Ця угода не передбачає передачі будь-якого права власності або користування фондові. Вся власність на надра, інфраструктуру належить народу України і так і буде. Це неможливо за Конституцією".

Він також наголосив, що угода не суперечить курсу на євроінтеграцію.

"Ця угода ніяк не може зашкодити вступу України до Європейського Союзу і нашим євроінтеграційним зобов'язанням. Це також важливий момент, який я хотів би підкреслити", - вказує він.

Окремо Шмигаль звернув увагу на політичну складову. За його словами, угода визнає роль України у глобальній безпеці, через згадку Будапештського меморандуму.

Угода між Україною та США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна вже найближчими днями може укласти угоду зі США щодо співпраці у сфері природних ресурсів, йдеться у матеріалі Bloomberg.

Під час зустрічі у Вашингтоні 27 квітня з міністром фінансів США Скоттом Бессентом українська делегація досягла істотного прогресу в обговоренні домовленостей щодо корисних копалин. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, американська допомога, надана до укладання угоди, не буде врахована в остаточному документі.

Водночас президент США Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського якнайшвидше підписати стратегічну угоду щодо рідкісноземельних металів.

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Денис Шмигаль

Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації.

До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

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