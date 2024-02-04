Соціальна пенсія: кому вона належить і якого вона розміру у 2024-му

Українці, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію через відсутність страхового стажу, можуть отримувати соціальну пенсію

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Кому вона належить і якого вона розміру у 2024-му? / колаж Главред, фото УНІАН

Українці, які досягли пенсійного віку, але не накопичили необхідний страховий стаж для пенсії, можуть отримувати тимчасову допомогу (так звану соціальну пенсію). Про це повідомляють на офіційному веб-порталі Мінсоцполітики.

Кому призначають соціальну пенсію

З 1 січня 2024 року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу. Ті, у кого в 60 років немає достатнього стажу, матимуть право на пенсію в 63 роки - за наявності стажу не менше ніж 21 рік.

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Після досягнення 65 років право на призначення пенсії за віком мають особи за наявності страхового стажу від 15 до 21 року.

Якщо ж у людини менше 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат (так звана соціальна пенсія за віком).

У рамках останніх змін тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію в 60 років, з кожним роком зростатиме - аж до 2028 року. Тобто, щоб цього року вийти на пенсію в 60 років, у 2028 році потрібно буде не менше 35 років стажу.

Який розмір соціальної пенсії у 2024 році

Розмір такої виплати 2024 року становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2361 грн), і середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3028 грн).

Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні півроку з урахуванням майнових змін і середньомісячного сукупного доходу.

Виплата пенсій в Україні

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть отримати додаткові надбавки до своїх виплат, залежно від віку та стажу роботи. Наприклад, пенсіонери віком 70 років отримують 300 гривень надбавки, 75-річні - 456 гривень, а 80-річні - 570 гривень. Надбавки надаються тим пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Також деяким українським пенсіонерам можуть припинити нараховувати виплати. Це стосується тих, хто отримує пенсію на картку, але не знімає з неї гроші протягом півроку. Така сама ситуація може статися з виплатами через відділення "Укрпошти", якщо пенсіонер півроку не приходить по пенсію.

Крім цього, з 1 березня 2024 року в Україні планується індексація пенсій на 13%. Однак не всі пенсіонери отримають таке підвищення. Індексація може бути меншою для тих, хто отримує великі надбавки або вийшов на пенсію нещодавно.

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