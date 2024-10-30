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Частина пенсіонерів може частково або повністю втратити виплати: хто і чому

Руслана Заклінська
30 жовтня 2024, 23:25
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Пенсіонери, які не дотримаються певних вимог, можуть залишитися без пенсії або ж зіткнутися зі зменшенням виплат.
Частина пенсіонерів може частково або повністю втратити виплати: хто і чому
Хто ризикує залишитися без виплат / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Пенсіонери з числа ВПО, які не пройшли ідентифікацію, можуть втратити виплати
  • У працюючих пенсіонерів, які не повідомили про це ПФУ, можуть списати 20% пенсії

В Україні частина пенсіонерів може залишитися без виплат у листопаді. Кошти можуть не виплатити, якщо громадяни не пройшли ідентифікацію або не повідомили про працевлаштування. Про це попередили у ПФУ.

Вимоги для отримання пенсії ВПО

Пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до початку повномасштабного вторгнення Росії, повинні проходити ідентифікацію кожні шість місяців. Якщо пенсіонер не виконав цю вимогу, Пенсійний фонд України заморозить виплати. Ідентифікацію можна здійснити декількома способами:

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  1. Особисто звернутися до відділення Ощадбанку або сервісного центру ПФУ з паспортом.
  2. Пройти ідентифікацію через електронний кабінет ПФУ за допомогою Дія.Підпис.
  3. Скористатися відеоконференцзв’язком.
  4. Для пенсіонерів за кордоном - через дипломатичні установи.

Українські пенсіонери, які не пройшли ідентифікацію до початку листопада, не отримають свої виплати, поки не виконають цю вимогу.

Вимоги до працевлаштованих пенсіонерів

Важливим чинником, який також впливає на виплати, є працевлаштування пенсіонера. Якщо пенсіонер продовжує працювати, він зобов’язаний повідомити про це Пенсійний фонд протягом 10 днів після працевлаштування або звільнення.

Невиконання цієї умови призводить до незаконних виплат. У випадку прихованого працевлаштування сума надмірно виплачених коштів підлягає поверненню.

Компенсація виплат може проводитися двома способами:

  • пенсіонер може добровільно повернути надмірно виплачені кошти;
  • ПФУ утримуватиме до 20% від пенсії щомісяця, поки вся сума не буде погашена.

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Нагадаємо, у листопаді пенсіонери можуть отримати нові надбавки. Спеціальні надбавки передбачені на кожну дитину до 18 років для непрацюючих пенсіонерів, а також 40% від прожиткового мінімуму (944 грн) для самотніх пенсіонерів, що потребують догляду.

Розмір пенсійних виплат в Україні залежить від кількох чинників, і деяким громадянам старше 65 років можуть відмовити у пенсії через недостатній страховий стаж. У 2024 році вимоги до стажу такі: 31 рік для виходу на пенсію у 60 років, 21 рік для 63 років і 15 років для 65 років.

Як повідомляв Главред, Міністерство соціальної політики України підготувало проект закону "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Пропонується поступовий перехід до накопичувальних пенсій із зменшенням ставки Єдиного соціального внеску (ЄСВ) протягом трьох років: з 22% до 17% у перший рік, до 16% у другий, і до 15% з третього року.

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