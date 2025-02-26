В Україні впадуть ціни на ще понад 100 ліків: МОЗ оприлюднило список

Українські фармкомпанії знизять ціни на понад 100 лікарських засобів із березня 2025 року.

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Виробники знизять ціни на ще понад 100 медпрепаратів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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В Україні розширили список ліків, які подешевшають із березня

Ціни знизяться на ще понад 100ліків відео дня

До списку увійшли знеболювальні, антибіотики, анестетики, сорбенти, антациди, ліки для тиску, жарознижувальні та вітаміни

Українські фармацевтичні компанії погодилися знизити ціни на ще понад 100 лікарських засобів. Відпускні ціни знизяться вже з березня 2025 року. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Фармвиробники вже надали МОЗ пропозиції щодо препаратів, які найближчим часом здешевшають. До списку увійшли:

знеболювальні,

антибіотики,

анестетики,

сорбенти,

антациди,

протиепілептичні засоби,

ліки для регуляції артеріального тиску,

жарознижувальні,

протикашлеві препарати,

вітаміни,

мікроелементи.

Перелік ліків, які подешевшають з березня / Фото: МОЗ

Зниження цін торкнеться понад 70 препаратів, які входять до Національного переліку лікарських засобів. Також подешевшає 35 рецептурних препаратів, які можна придбати лише за призначенням лікаря.

Перелік ліків, які подешевшають з березня / Фото: МОЗ

Новини України - зниження цін на ліки

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 13 лютого підписав указ, що вводить у дію рішення РНБО про обмеження націнок на лікарські засоби. Відповідно до нього, з 1 березня 2025 року Кабмін має запровадити граничні надбавки: до 10% для дистриб’юторів, до 10% для роздрібного продажу рецептурних ліків та до 35% для безрецептурних препаратів.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ціни на 100 найпопулярніших ліків знизяться в середньому на 30%. Аптеки зможуть встановлювати націнку не більше 35% для безрецептурних препаратів, а постачальники – не більше 8% до гуртової ціни.

Як повідомляв Главред, з 1 березня в Україні подешевшає 100 найпопулярніших ліків – фармвиробники знизять відпускні ціни на 30%, повідомило МОЗ. До списку увійшли ліки від застуди, гіпертонії, алергії, протизапальних, противиразкових та інших засобів.

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Чим займається Міністерство охорони здоров'я України? Міністерство охорони здоров'я України — центральний орган виконавчої влади України у галузі охорони здоров'я, пише Вікіпедія. МОЗ забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного добробуту населення.

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