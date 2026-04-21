Ціни уже наблизилися до 300 грн: коли подешевшає улюблена ягода українців

Фермери з найтепліших районів Закарпаття першими відкрили сезон.

https://glavred.net/economics/ceny-uzhe-priblizilis-k-300-grn-kogda-podesheveet-lyubimaya-yagoda-ukraincev-10758389.html Посилання скопійоване

Ціни на полуницю в Україні

Коротко:

В Україні почали продавати перші партії ранньої полуниці. Вартість ягоди у середньому варіюється близько 220–280 грн за кілограм. Про це розповів аналітик УКАБ Максим Гопка у коментарі РБК-Україна.

Фермери з найтепліших куточків Закарпаття першими вивели свою продукцію на прилавки завдяки використанню сучасних теплиць та агроволокна. За кілограм закарпатської ягоди просять близько 300 грн.

відео дня

Така ціна зумовлена високою собівартістю. Щоб врятувати врожай від підступних нічних заморозків, аграрії витрачали значні кошти на спецматеріали та використовували переважно ручну працю.

"Закарпатська полуниця, вирощена у закритому ґрунті, цілком безпечна, якщо фермер дотримувався регламентів внесення добрив. Перша ягода завжди дорожча, бо це нішевий продукт", - зазначив агроном-консультант Михайло Лендєл у коментарі виданню "Новини Закарпаття".

За словами Максима Гопки, ринок зараз перебуває у стані рівноваги без різких коливань цін. Наразі на полицях переважає імпортна продукція здебільшого із південних країн Європи.

"Ринок входить у сезон полуниці із загальним збалансованим рівнем вартості. Це результат стабільного імпорту та відсутності суттєвих логістичних чи погодних несприятливих умов на старті сезону", - пояснив експерт.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни суттєво відрізняються залежно від точки продажу. В середньому полуниця коштує близько 277 грн/кг, на гуртовому ринку "Шувар" у Львові - 259 грн/кг. У супермаркетах ціни коливаються в межах 229-280 грн/кг, а на ринках - приблизно 220 грн/кг.

Гопка прогнозує, що у першій половині травня пропозиція зросте за рахунок полуниці з неопалюваних теплиць, а згодом - і з відкритого ґрунту. Це має призвести до поступового зниження цін.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні вже третій тиждень поспіль дорожчає морква через скорочення пропозиції якісних коренеплодів. Наразі ціни становлять 7–14 грн/кг, що приблизно на 13% більше, ніж тижнем раніше.

Також в Україні продовжує дорожчати вершкове масло. Станом на 20 квітня його ціна у супермаркетах зросла порівняно з березнем, свідчать дані Мінфіну.

Крім цього, помітно подорожчала гречка. Станом на 15 квітня кілограм гречки в середньому коштує близько 70,80 грн, тоді як у березні ціна була на рівні 53,75 грн.

Про персону: Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред