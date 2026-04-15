Ціна перевалила за 70 гривень: в Україні стрімко дорожчає популярна крупа

У супермаркетах ціни на базовий продукт постійно змінюються.

Гречка в Україні невпинно дорожчає / Колаж: Главред, фото: Главред

Головне:

В Україні подорожчала гречка

Кілограм популярної крупи коштує більше 70 гривень

Ціни на продукти в Україні стрімко ростуть. Не виключенням є і крупи. Зокрема, за даними на сайті Мінфін, ціни на гречку цього місяця помітно для покупців зросли.

Станом на сьогодні, 15 квітня, одна з найпопулярніших круп в Україні коштує майже на 20 гривень дорожче, ніж у березні поточного року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Скільки коштує гречка в супермаркетах

Кілограм гречки, який у березні в середньому коштував 53,75 гривні, сьогодні можна купити вже по вищій ціні - у середньому 70,80 гривні.

Українці помітили, що ціни на гречку ростуть ледь не щодня. У соцмережі Threads українка з ніком mankovska_n опублікувала допис з порівнянням цін на гречку в одному з популярних супермаркетів. Гречана крупа, яка коштувала 62,90 гривні за кілограм, дорожчала тричі. Ціни на неї піднімалися поступово: до 64,90, 66,90 та 73,50 гривень.

Допис mankovska_n про подорожчання гречки / фото: скріншот

У коментарях під цим дописом користувачка Threads під ніком nastia.stetsyuk стверджує, що в іншому українському супермаркеті ціна на гречку піднялася до 90 гривень.

Коментарі під дописом mankovska_n / фото: скріншот

Нагадаємо, Главред писав, що українські тепличні комбінати вже розпочали сезон реалізації томатів нового врожаю. Проте поява місцевої продукції на ринку не лише не зупинила подорожчання, а й задала нову цінову планку.

Раніше повідомлялося, що в Україні почали зростати ціни на якісну моркву. Подорожчання зумовлене високим попитом на якісні коренеплоди в умовах обмеженої пропозиції.

Напередодні стало відомо, що у квітні на українському ринку спостерігається дефіцит якісних яблук. Тому ціни на фрукт на ринку можуть зрости найближчим часом.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

