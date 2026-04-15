Ціна перевалила за 70 гривень: в Україні стрімко дорожчає популярна крупа

Головне:
- В Україні подорожчала гречка
- Кілограм популярної крупи коштує більше 70 гривень
Ціни на продукти в Україні стрімко ростуть. Не виключенням є і крупи. Зокрема, за даними на сайті Мінфін, ціни на гречку цього місяця помітно для покупців зросли.
Станом на сьогодні, 15 квітня, одна з найпопулярніших круп в Україні коштує майже на 20 гривень дорожче, ніж у березні поточного року.
Скільки коштує гречка в супермаркетах
Кілограм гречки, який у березні в середньому коштував 53,75 гривні, сьогодні можна купити вже по вищій ціні - у середньому 70,80 гривні.
Українці помітили, що ціни на гречку ростуть ледь не щодня. У соцмережі Threads українка з ніком mankovska_n опублікувала допис з порівнянням цін на гречку в одному з популярних супермаркетів. Гречана крупа, яка коштувала 62,90 гривні за кілограм, дорожчала тричі. Ціни на неї піднімалися поступово: до 64,90, 66,90 та 73,50 гривень.
У коментарях під цим дописом користувачка Threads під ніком nastia.stetsyuk стверджує, що в іншому українському супермаркеті ціна на гречку піднялася до 90 гривень.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що українські тепличні комбінати вже розпочали сезон реалізації томатів нового врожаю. Проте поява місцевої продукції на ринку не лише не зупинила подорожчання, а й задала нову цінову планку.
Раніше повідомлялося, що в Україні почали зростати ціни на якісну моркву. Подорожчання зумовлене високим попитом на якісні коренеплоди в умовах обмеженої пропозиції.
Напередодні стало відомо, що у квітні на українському ринку спостерігається дефіцит якісних яблук. Тому ціни на фрукт на ринку можуть зрости найближчим часом.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
