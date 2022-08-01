Ціни обвалилися: нова вартість автогазу, бензину і дизеля на АЗС

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Середня ціна на скраплений газ за місяць (з 1 липня по 1 серпня) в мережах АЗС знизилася на 10,37 грн – до 28,97 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Мережі ОККО і WOG за місяць знизили ціни на автогаз на 8,79 і 8,75 грн, до 29,20 і 29,23 грн/л відповідно.

На своїх АЗС мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 26,95 грн/л (-11,00 грн до 1 липня.)

На станціях KLO і SOCAR продукт подешевшав на 9,02 і 9,50 грн, до 28,77 і 30,48 грн/л відповідно.

В межах 9,26-10,58 грн подешевшав за місяць автогаз в мережах "БРСМ-Нафта", Shell і Chipo, до 28,52, 28,94 і 28,67 грн/л відповідно.

Крім того, на 8,50-16,50 грн/л подешевшав автогаз і в мережах Prime, "Нефтек", BVS, "Овіс" та інших.

/ enkorr.ua

Що відомо про ціни на бензин і дизель

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 1 серпня 2022 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подешевшав ще на 25 копійок.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 50,11 гривень за літр (-0,38 гривень), на дизельне паливо - 54,75 гривень за літр (-0,67 гривень).

/ enkorr.ua

Паливна криза в Україні

Як відомо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. Станом на початок червня ситуація трохи покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

У квітні в результаті авіаударів знищений єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці(Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальної поставки бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

18 червня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

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