Ціни на пальне знову зросли: скільки коштує бензин та дизель 30 березня

Підвищення торкнулося передусім дизельного пального преміумкласу та автогазу

https://glavred.net/economics/ceny-na-toplivo-snova-vyrosli-skolko-stoit-benzin-i-diztoplivo-30-aprelya-10752866.html Посилання скопійоване

За вихідні ціни на пальне знову зросли

Коротко:

За вихідні на АЗС знову зросли ціни на пальне

У преміальних мережах дизель перевищив 90 грн/л, бензин А-95 коштує від 75 грн

Найдорожчі тарифи утримують ОККО, WOG та SOCAR

За вихідні в Україні знову зафіксовано підвищення цін на пальне. Найбільші мережі АЗС оновили тарифи: дизельне пальне у преміальних операторів перевищило позначку 90 грн за літр, а бензин А-95 стартує від 75 грн.

Водночас, за даними "Главкома", середня вартість бензину А-95 на великих АЗС істотно не змінилася і становить близько 72,43 грн за літр. Дизельне пальне у середньому коштує 85,76 грн.

відео дня

Зростання відбулося точково - залежно від мережі. Найдорожчі ціни утримують ОККО, WOG та SOCAR, де дизель сягає 87,99-90,99 грн, а бензин А-95 - майже 75 грн. Натомість "Укрнафта" та "БРСМ-Нафта" залишаються найбільш доступними: тут літр А-95 коштує близько 69 грн, а дизель - від 81,99 грн.

Ціни на пальне в Україні 30 березня / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після обіду 27 березня на українських автозаправках зафіксували підвищення цін на дизельне пальне та автогаз. Мережі OKKO та WOG оновили цінники на преміальний дизель. Він подорожчав на 1 гривню і тепер коштує 90,99 грн. Євро-дизель додав у ціні 1 грн – до 87,99 грн.

Нагадаємо, з 20 березня в Україні стартувала державна програма "Кешбек на пальне", яка передбачає часткове відшкодування витрат громадян на бензин. Вона діятиме до 1 травня 2026 року, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Крім того, в Україні продовжує зростати ціна на бензин А-95. Так, 24 березня його середня вартість становила 72,04 грн за літр, що на 19 копійок більше порівняно з попереднім днем. Експерти попереджають, що вже найближчими днями ціни можуть піднятися значно вище.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред