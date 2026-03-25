Цінники на бензин "злетять" уже за кілька днів: невтішний прогноз для водіїв

Руслан Іваненко
25 березня 2026, 00:53
Аналітики попереджають, що подорожчання А-95 продовжиться і вплине на середню вартість бензину на заправках.
Бензин А-95 в Україні продовжує дорожчати і може досягти 85 грн / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • Бензин А-95 в Україні 24 березня коштував 72,04 грн/л
  • Ціна зросла на 19 копійок за день
  • Подорожчання очікується й надалі протягом тижня

В Україні продовжує зростати ціна на бензин А-95. Так, 24 березня його середня вартість становила 72,04 грн за літр, що на 19 копійок більше порівняно з попереднім днем. Експерти попереджають, що вже найближчими днями ціни можуть піднятися значно вище.

Скільки може коштувати пальне до кінця тижня

Як повідомляє delo.ua, до кінця цього тижня (23–29 березня) бензин на українських заправках може коштувати в середньому 80 грн/л. У випадку реалізації більш песимістичного сценарію, ціна може досягти 85 грн/л.

"Здорожчання продовжиться. Переважно через зростання котирувань у країнах, звідки в Україну постачають паливо", – відзначають аналітики.

Фахівці пояснюють, що ринок пального в Україні працює "з коліс" з початку повномасштабної війни: рітейлери майже не формують запасів, а продають паливо одразу після його надходження.

"Тож здорожчання буде стрімким. Таким чином цього тижня бензин А-95 на українських АЗС може зрости до 80–85 грн/л", – прогнозують автори матеріалу.

Що стало причиною стрибка цін на бензин

На думку експертів, причиною росту цін стала турбулентність на нафтовому ринку через ситуацію в Ірані. Через це "світові ціни на нафту злетіли до максимумів з 2022 року, що вже спричинило різке подорожчання пального в Україні".

Цены на бензин в Украине инфографика
Ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 20 березня в Україні стартувала державна програма "Кешбек на пальне", яка передбачає часткове відшкодування витрат громадян на бензин. Вона діятиме до 1 травня 2026 року, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Експерти також припускають, що найближчим часом зростання може прискоритися. За їхніми оцінками, вже до кінця тижня ціна бензину може піднятися до приблизно 75–76 гривень за літр.

Крім того, на автозаправних станціях зафіксовано підвищення цін на основні види палива — дизель, бензин та автогаз. У середньому вартість зросла приблизно на 1 гривню за літр, хоча перед цим бензин кілька днів залишався стабільним. Такі дані наводять аналітики профільного ринку.

Про джерело: Delo.ua

Delo.ua — це український онлайн‑медіа‑ресурс із фокусом на новинах, бізнес‑інформації, економіці, фінансах та суспільних подіях. Сайт працює з 2005 року, спочатку був друкованою бізнес‑газетою, а з 2012 року повністю перейшов у цифровий формат як один із провідних ділових порталів України.

Платформа публікує оперативні новини України та світу, аналітичні матеріали, експертні коментарі, рейтинги та спецпроєкти, охоплюючи теми: економіка, політика, фінанси, IT, суспільство, кар’єра та технології.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

