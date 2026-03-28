Україні загрожує дефіцит дизелю: Зеленський зробив тривожну заяву

Марія Николишин
28 березня 2026, 15:22
Дизель критично потрібен для сільського господарства.
Дефіцит дизелю в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Зеленського:

  • В Україні можливий дефіцит дизеля на 90%
  • Україна сподівається налагодити поставки дизеля з Близького Сходу
  • В обмін країна надасть допомогу у протидії іранським дронам

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна надає країнам Близького Сходу допомогу у захисті, а натомість намагається налагодити поставки дизельного пального. Про це він розповів у інтерв’ю телемарафону, передає BBC Україна.

"Україна дає точну експертизу країнам для захисту інфраструктури і людей. У свою чергу у мене є питання, що стосується дефіциту дизелю. Розумію завдання для безпеки України. Вважаю, що це питання я вирішую", - наголосив він.

відео дня

Зеленський зазначив, що уряд та "Нафтогаз України" чітко окреслили потреби енергетичної безпеки країни – це дизель.

За його словами, в Україні можливий дефіцит пального на 90% - йдеться саме про дефіцит дизелю, який критично потрібен для сільського господарства та вантажних перевезень.

Чи існує зараз дефіцит дизелю

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн заявляв, що дефіциту дизельного пального в Україні наразі немає.

За його словами, обсяги постачання дизельного пального у березні залишаються на рівні 2025 року, а на квітень вже формується певний запас.

"Контрактування на квітень триває, в середньому 40% вже зарезервовано", - додав він.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне - останні новини України

Як повідомляв Главред, керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Леушкін говорив, що в Україні за останній тиждень суттєво зросли ціни на бензин, навіть попри те, що споживачі поки що користуються запасами, придбаними раніше за нижчою вартістю. Проте й ці залишки поступово дорожчають, оскільки трейдери змушені коригувати ціни, щоб уникнути збитків.

Експерт паливного ринку Леонід Косянчук заявив, що підстави для зростання цін на паливо дійсно є. За його словами, український ринок майже повністю залежить від імпорту, і за останній тиждень закупівельні ціни помітно зросли — як на дизель, так і на бензин.

Експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гарду вважає, що якщо конфлікт в Ірані буде врегульований і Ормузьку протоку розблокують, ціни на нафту та паливо можуть знизитися. Втім, повернення цін до докризових рівнів відбудеться не одразу.

Про персону: Сергій Куюн

Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський дизель новини України
Реклама

