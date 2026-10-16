Графіки відключень світла більше не діють: в Укренерго пояснили, що сталось

Аварійні відключення світла запровадили в кількох областях.

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Графіки відключень світла - в Укренерго повідомили про зміни / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові факти:

У кількох областях України запровадили аварійні відключення

Попередні графіки знеструмлення тимчасово не діють

У кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. У регіонах, де застосували екстрені обмеження, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення тимчасово не діють. Про це повідомила НЕК "Укренерго" у своєму повідомленні.

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Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Час скасування обмежень залежить від стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації", - повідомили в Укренерго.

У компанії також попередили, що ситуація може змінюватися. Українцям радять стежити за актуальними повідомленнями на офіційних сторінках операторів системи розподілу електроенергії - обленерго свого регіону.

В Укренерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію, якщо постачання у них наразі зберігається.

Якими можуть бути відключення світла взимку: прогноз експерта

Взимку українці можуть залишатися без електроенергії щонайменше шість годин на добу, навіть якщо Росія не завдаватиме нових значних ударів по енергетичній інфраструктурі. За середньодобової температури -10 °C обмеження можуть припадати на ранок і вечір, коли навантаження на енергосистему найбільше. Про це повідомив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі Ранок.LIVE.

За прогнозом фахівця, найскладніша ситуація може скластися у столиці та прилеглому регіоні, а також у низці областей поблизу фронту. Йдеться про території, де ризик посилення обмежень особливо відчутний.

За таких умов графік потенційних відключень може передбачати кілька періодів без електропостачання протягом доби. Вранці вони можуть тривати близько двох годин, а ввечері - від трьох до чотирьох.

Ігнатьєв звернув увагу на сезонний чинник, який ускладнюватиме забезпечення стабільної роботи енергосистеми. У холодний період можливості сонячних електростанцій зменшаться саме тоді, коли навантаження на мережу зростатиме.

"Найскладніший час - це ранкові та вечірні години, коли виникають піки споживання електроенергії. Взимку сонячна генерація працюватиме неефективно, тому нам фактично не буде чим балансувати енергосистему", - підкреслив Ігнатьєв.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, пресслужба компанії ДТЕК інформувала про запровадження в Києві індивідуальних графіків відключень електроенергії для кожного будинку. Споживачам порадили перевіряти розклад на офіційних ресурсах компанії, застерігши, що оприлюднений розклад є орієнтиром і може коригуватися залежно від оперативної ситуації протягом доби.

Міністр енергетики Денис Шмигаль поінформував про пошкодження одного з важливих енергооб'єктів столиці внаслідок атаки ворога. За його словами, руйнування спричинили не лише перебої в електропостачанні, а й вплинули на роботу системи водопостачання в кількох районах міста.

Раніше журналісти проєкту "Схеми" детально вивчили перехоплений документ РФ щодо плану знищення енергетичної інфраструктури України. У матеріалі розкрито деталі та цілі ворожої кампанії, покликаної повністю вивести з ладу 60 ключових енергооб'єктів країни, для чого передбачено залучення загального арсеналу у складі до 770 БПЛА, 170 авіабомб ФАБ та 75 балістичних ракет.

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Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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