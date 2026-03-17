Ціни на АЗС полетять вгору: наскільки подорожчає бензин, дизель та газ в Україні

Експерт сказав, що поки нічого хорошого на горизонті немає.

Як зміняться ціни на бензин

Коротко:

Ціни на бензин, дизель та газ продовжать рости

Зокрема, дизель може подорожчати ще на 6 гривень

Очікувати дефіциту на АЗС наразі не варто

Впродовж тижня українські АЗС продовжать підвищувати ціни на пальне. Про це заявив засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін у коментарі Уніан.

За його словами, дизель може подорожчати ще на 6 гривень, бензин – на 3-4 гривні, а автогаз - на 2-3 гривні за літр.

Він додав, що з 13 березня гуртові ціни на дизельне паливо зросли на 2,5-3 грн/л, а гуртова вартість бензину подорожчала на 1,5 гривні.

Льоушкін зауважив, що ціни на бензин та дизель штовхає вгору зростання світових цін на нафту, а також котирувань газойлю.

На його думку, очікувати дефіциту на АЗС наразі не варто, особливо з огляду на те, що один з ключових постачальників – польський концерн Orlen - вирішив відвантажити обіцяне Україні паливо у березні у повному обсязі.

"Поки Ормузьку протоку не відкриють, ми йдемо тільки вгору, оскільки ринок дефіцитний. Поки нічого хорошого на горизонті немає", - наголосив Льоушкін.

Він також підкреслив, що домовленість країн-членів Міжнародної енергетичної агенції про вивільнення рекордних обсягів нафти з резервів може лише утримати котирування нафти від "стрибка у стратосферу" на місяць.

Як повідомляв Главред, експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус казав, якщо конфлікт в Ірані буде врегульований і Ормузьку протоку розблокують, ціни на нафту та паливо можуть знизитися.

Голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявляв, що попри стрімке зростання світових цін на нафту, різке подорожчання пального до 100-150 гривень за літр наразі малоймовірне.

Народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав, що ситуація з дефіцитом паливно-мастильних матеріалів може виникнути в Україні вже у квітні.

Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

