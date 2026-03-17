Ціни на АЗС полетять вгору: наскільки подорожчає бензин, дизель та газ в Україні

Коротко:
- Ціни на бензин, дизель та газ продовжать рости
- Зокрема, дизель може подорожчати ще на 6 гривень
- Очікувати дефіциту на АЗС наразі не варто
Впродовж тижня українські АЗС продовжать підвищувати ціни на пальне. Про це заявив засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін у коментарі Уніан.
За його словами, дизель може подорожчати ще на 6 гривень, бензин – на 3-4 гривні, а автогаз - на 2-3 гривні за літр.
Він додав, що з 13 березня гуртові ціни на дизельне паливо зросли на 2,5-3 грн/л, а гуртова вартість бензину подорожчала на 1,5 гривні.
Льоушкін зауважив, що ціни на бензин та дизель штовхає вгору зростання світових цін на нафту, а також котирувань газойлю.
На його думку, очікувати дефіциту на АЗС наразі не варто, особливо з огляду на те, що один з ключових постачальників – польський концерн Orlen - вирішив відвантажити обіцяне Україні паливо у березні у повному обсязі.
"Поки Ормузьку протоку не відкриють, ми йдемо тільки вгору, оскільки ринок дефіцитний. Поки нічого хорошого на горизонті немає", - наголосив Льоушкін.
Він також підкреслив, що домовленість країн-членів Міжнародної енергетичної агенції про вивільнення рекордних обсягів нафти з резервів може лише утримати котирування нафти від "стрибка у стратосферу" на місяць.
Як повідомляв Главред, експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус казав, якщо конфлікт в Ірані буде врегульований і Ормузьку протоку розблокують, ціни на нафту та паливо можуть знизитися.
Голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявляв, що попри стрімке зростання світових цін на нафту, різке подорожчання пального до 100-150 гривень за літр наразі малоймовірне.
Народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав, що ситуація з дефіцитом паливно-мастильних матеріалів може виникнути в Україні вже у квітні.
Читайте також:
- Бензин може подешевшати до 50-60 гривень: українцям назвали умову падіння цін
- Вже менше 10 гривень: в Україні несподівано подешевшав базовий продукт
- Українці купують кілограмами: в супермаркетах подорожчали базові продукти
Про персону: Дмитро Льоушкін
Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.
