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Ціни на ранні овочі та фрукти в Україні полетіли вниз: що раптово подешевшало

Руслана Заклінська
5 травня 2025, 12:51
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Збільшення пропозиції ранніх овочів призводить до їхнього здешевлення.
Ціни на ранні овочі та фрукти в Україні полетіли вниз: що раптово подешевшало
В Україні значно впали ціни на ранні овочі / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Які овочі подешевшали вкінці квітня
  • Що подорожчало за тиждень
  • Як змінилися ціни на фрукти

Впродовж тижня в Україні знизилися ціни на багато видів ранніх овочів, що є типовим для початку сезону. У категорії фруктів спостерігаються як незначне зростання, так і зниження цін на окремі позиції. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Після місячного зростання ціни на білокачанну капусту впали до 40-48 грн/кг ($0,96-1,15/кг), що на 10% дешевше порівняно з кінцем позаминулого тижня. Зниження ціни пов'язане з погіршенням якості збереженої капусти та збільшенням пропозиції ранньої продукції.

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Ціни на ріпчасту цибулю також знизилися - з 15-20 до 14-20 грн/кг. Водночас учасники ринку очікують подальше зниження.

Третій тиждень поспіль знижуються ціни на огірки. Їх вартість опустилася до 25-50 грн/кг ($0,96-1,69/кг). Також подешевшали томати та солодкий перець, на 2 травня їх ціна не перевищувала 70-95 грн/кг ($1,68-2,40/кг) та 95-110 грн/кг відповідно.

Крім цього, суттєво знизилася ціна на редиску – з 45-50 грн/кг до 23-25 грн/кг, пекінську капусту – з 50-60 грн/кг до 30-35 грн/кг, салат – з 55-75 грн/кг до 30-40 грн/кг та зелену цибулю – з 160-200 грн/кг до 90-95 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Водночас трохи подорожчали цвітна капуста та кабачок. Верхня межа вартості цвітоної капусти зросла до 120 грн/кг, а кабачок подорожчав з 50-100 до 105-110 грн/кг.

На ринку фруктів спостерігаються менш значні коливання. Подорожчали яблука (розширився діапазон цін до 32-48 грн/кг) та знизилася ціна на груші (до 100-110 грн/кг). Також подешевшала садова суниця - з 230-250 грн/кг до 180-230 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні знизилися ціни на моркву, незважаючи на скорочення запасів у сховищах. Причини падіння — слабкий попит та надходження великої кількості польської продукції.

Також ціни на тепличні огірки в Україні знизилися на 12%, до 40–70 грн/кг. Тепла погода прискорила дозрівання огірків у теплицях, а також на ринку з'явилася продукція з плівкових теплиць.

Крім цього, весняні заморозки завдали шкоди сільськогосподарським культурам в Україні. Фермери звилюються за можливі втрати врожаю полуниці, помідорів та інших овочів.

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EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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