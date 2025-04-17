Українці купують "дубайські" паски по 1,5 тис. грн: де знайти такий тренд дешевше

"Дубайські" паски стали трендом цього року. В Україні ціни на такий продукт варіюються від кількох сотень до понад 1,5 тис. грн.

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Що таке "дубайські" паски і скільки вони коштують/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін з відео

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За скільки можна придбати "дубайські" паски в Україні

Де знайти їх дешевше

Цього року великоднім трендом стали "дубайські" паски, до складу яких входять фісташковий крем і маскарпоне. Проте у соцмережах активно обговорюють вартість такого продукту, яка в деяких випадках досягає понад півтори тисячі гривень.

Ціна на такі смаколики загалом варіюється від кількох сотень до понад 1,5 тис. грн. Найдешевші варіанти подібної випічки можна знайти у супермаркетах, пише OBOZ.UA.

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У виданні зазначають, що цьогоріч такий делікатес у кондитерських коштує від 1225 до 1650 грн, тоді як у магазинах подібні вироби продаються в 10 разів дешевше – від 189 до 619 грн. Але можна також спекти таку випічку вдома – у такому разі вона обійдеться приблизно у 445 грн.

Рецепти "дубайської" паски почали з’являтися після того, як у світі набув популярності дубайський шоколад. Одним із основних складників такого шоколаду є фісташкова паста. Тепер на основі подібних інгредієнтів, з яких складається такий шоколад, печуть також паски.

До складу такої випічки входять фісташковий крем, маскарпоне, натуральна ваніль, бельгійський шоколад.

Ціна таких пасок стала темою для обговорення. Відомі кондитерські пропонують таку випічку за наступними цінами:

"Namelaka" – 1650 грн,

"Honey" – 1550 грн,

"Cheese Cake Family" – 1225 грн.

На ціну таких продуктів у кондитерських впливає не лише вартість інгредієнтів, а й брендова націнка. Кондитерські, які працюють у преміум-сегменті, витрачають багато коштів на оренду локацій у ТРЦ чи центрі міста, на маркетинг, дизайнерську упаковку та оплату шеф-кондитерів. Тому такі паски багато хто купує не лише як десерт, а й як статусний подарунок.

Подібні паски за меншу ціну можна знайти у великих мережах супермаркетів. Там можна придбати паски з фісташковою начинкою чи подібні до "дубайських" за рецептурою. У супермаркетах ціна наступна:

"Ашан" (300 г) – 189,90 грн;

"Wine Time" (550 г) – 619 грн;

"Zakaz.ua" (400 г) – 360,40 грн.

Вартість таких пасок доступніша, тому що вони виготовляються у більших масштабах в промислових кондитерських цехах, і їх випікають з дешевших або більш масових інгредієнтів. Також така випічка продається без брендованої чи дизайнерської упаковки.

Проте можна спекти таку паску і вдома. У OBOZ.UA підрахували, що, зважаючи на ціни на потрібні продукти за квітень 2025 року в Києві, випікання такої паски вдома обійдеться приблизно у 445 грн.

Раніше Главред розповідав, наскільки подорожчали продукти для головної випічки на Великдень. Вартість продуктів, які потрібні для випікання паски на Великдень, зросла на 38,6% у порівнянні з квітнем минулого року.

Також раніше Главред розповів про 2 варіанти, як легко зробити глазур на паски, яка не буде обсипатися і липнути до рук. Є кілька способів, як зробити глазур на паску, яка буде дуже гарно триматися.

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