Ціни б’ють всі рекорди: в Україні стрімко дорожчає важливий продукт

Ключові тези:
- В Україні ціни на олію досягли рекордної позначки
- Це сталось через певний дефіцит соняшникового насіння
- Середня ціна на олію – 77,5 грн
У березні соняшникова олія досягла рекордної середньої ціни у 77,5 гривень за пляшку, що свідчить про її подорожчання на 38% протягом року. Про це розповіла керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин в інтерв’ю Уніан.
Зазначається, що останніми місяцями на світовому ринку спостерігається парадоксальна ситуація – там забагато різної олії (крім соняшникової найбільш впливовими є пальмова та соєва), але є певний дефіцит соняшникового насіння, що стало наслідком минулорічних неврожаїв.
За її словами, держава відслідковує, щоб обсяги олії на внутрішньому ринку не впали нижче рівня потреб. В усьому іншому – ціни регулюються ринком. Причому – ринком світовим.
"В Україні немає державного регулювання на споживчі ціни, ціна в Україні формується за ринковими принципами. Держава лише відслідковує, щоб в Україні залишалися обсяги для задоволення внутрішніх потреб", - наголошує експертка.
У березні УКАБ оприлюднив результати дослідження продуктового ринку, де наводилися дані щодо динаміки цін на соняшникову олію.
За підрахунками експертів, ціни за місяць збільшились на 4 відсотки, а за рік – майже на 40%. Середня ціна на українському ринку на олію – 77,5 грн.
Однак, Литвин зазначає, що ціни в Україні дуже довго трималися на низькому рівні.
"Олія – один із небагатьох продуктів харчування, який мав сталу ціну в умовах війни. На рівні 66 гривень за 1 літр. І лише з осені 2024 року ціна на соняшникову олію почала підніматися. Причиною зростання став менший врожай насіння соняшника як в Україні, так і в цілому в світі, що призвів до зростання цін на соняшникову олію", - додала вона.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, якщо у 2023 році ціна на продуктовий набір для борщу варіювалася від 136 до 179 грн упродовж року, у 2024 році вона становила від 146 до 166 грн, то у березні 2025 року його вартість досягнула 190 грн.
В Україні дешевшає морква, незважаючи на обмежену пропозицію на ринку. Виробники зазначають, що причиною подешевшання цього продукту є дуже стриманий попит на моркву, у той час як якість цих коренеплодів у сховищах стрімко погіршується.
Крім того, ціни на овочі в Україні продовжують зростати, і суттєвого здешевлення чекати не варто щонайменше до травня. Внутрішня пропозиція від українського виробника почне з'являтися тільки наприкінці квітня.
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