Важкі дні вже позаду для цих знаків зодіаку: хто знайде щастя

Для трьох представників зодіаку почнеться світла смуга в житті

Які саме це знаки зодіаку

Після 19 жовтня для трьох знаків зодіаку настає довгоочікуване полегшення. Місяць, що спадає, у Терезах принесе м'яку, але відчутну хвилю рівноваги, нагадуючи: найважчі дні вже позаду. Ця місячна фаза допомагає відпустити те, що вимотувало і тягнуло назад, повертаючи відчуття внутрішнього спокою, пише YourTango.

У неділю це стане особливо помітно. Повітря немов стане чистішим, дихання - вільнішим, а тривожні думки - тихішими. Всесвіт дає зрозуміти, що рівновага повертається, а справедливість завжди приходить тоді, коли ми готові її прийняти.

Для трьох представників зодіаку цей день стане символом завершення тривалого циклу труднощів. Усе, що доводилося долати, зміцнило їхній дух і характер - і тепер починається етап спокою після шторму.

Лев

Енергія Місяця, що спадає, у Терезах обіцяє Левам звільнення від утоми і внутрішньої напруги. Усе, з чим ви боролися останнім часом, нарешті втрачає силу. Ви відчуєте, як із життя йде те, що приносило тривогу, і на зміну приходить тиша і ясність.

19 жовтня ви зрозумієте, що багато труднощів просто перестали вас зачіпати - ніби час сам розставив усе на свої місця. Світ усередині стає стійкішим, і ви знову починаєте вірити в краще.

Це день емоційного полегшення, коли можна відпустити минуле і дозволити радості зайняти своє місце. Всесвіт шепоче: все, боротьбу завершено - настав час спокою.

Скорпіон

Місяць, що спадає, у Терезах освітлює Скорпіону шлях до внутрішнього зцілення. Ви довго носили тягар, який не наважувалися відпустити, але цей день принесе відчуття, ніби щось усередині нарешті відпустило.

Те, що здавалося нескінченною боротьбою, розчиняється, і ви бачите: все має кінець, навіть біль. Тепер стає ясно, що пройдений шлях був не покаранням, а очищенням.

19 жовтня ви відчуєте, що знову керуєте своєю енергією, а минуле більше не диктує вам умов. Це момент примирення із самим собою - і повернення до рівноваги.

Стрілець

Цей спадний Місяць дарує Стрільцям відчуття закриття важливого розділу. Випробування, які перевіряли ваше терпіння і віру, йдуть, залишаючи місце легкості. Ви нарешті зможете поглянути на все, що було, без болю - тільки з вдячністю.

19 жовтня ви відчуєте, що туман розсіюється. Можливо, почуєте випадкову фразу або отримаєте новину, яка підтвердить: усе дійсно налагоджується.

Цей день принесе відчуття звільнення і впевненості, що ви знову на правильному шляху. Всесвіт ніби каже вам: "Ти витримав. Тепер живи вільно".

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення і твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

