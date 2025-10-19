Ці дні - найхолодніші: синоптик назвала дату, коли чекати потепління

Температура повітря почне поступово підвищуватися до +10...+14 градусів.

Синоптик назвала дату, коли чекати на потепління / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Прогноз погоди від Наталії Діденко

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Найближчі дні, неділя та понеділок, за прогнозом будуть найхолоднішими, а вже з вівторка, 21 жовтня, в Україні стане тепліше. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Щодо підвищення температури, то, як зазначила вона, "не йдеться про +20 градусів чи щось таке, потепління буде скромним, але воно, за прогнозом, очікується".

"Температура повітря почне поступово підвищуватися до +10...+14 градусів, а на півдні та в західній частині в другій половині тижня і вище", - зазначила Діденко.

Погода 20 жовтня

У понеділок, 20 жовтня, за її даними, у більшості областей України протягом дня прогнозують +6...+9 градусів, на півдні та на Закарпатті - до +11 градусів.

"Найближчої ночі в західних областях буде найхолодніше, "мінуси" - заморозки 0-5 градусів, на решті території України мінімально 1...+5 градусів", - розповіла синоптик.

Крім того, за її прогнозом, у понеділок повсюдно в Україні очікуються дощі. Виняток становлять західні області, де навіть будуть "сонячні або зоряні прояснення".

Погода в Києві 20 жовтня

"У Києві 20 жовтня погода - волога і холодна, місцями дощ, вдень передбачається до +7...+8 градусів... Із найближчої перспективи - найтепліше буде в Києві в четвер, 23 жовтня", - додала вона.

Про персону: Наталя Діденко Наталка Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні 20 жовтня буде місцями дощовою та хмарною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Середня температура вночі становитиме +4°...+2°. Середня температура вдень становитиме +7°...+9°.

Погода 20 жовтня / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, під час вихідних, 18-19 жовтня, погода в Україні буде нестійкою та дощовою. Це станеться через вплив атмосферних фронтів і циклонічної діяльності. Про це повідомив синоптик Ігор Кибальчич.

Погода в Україні 19 жовтня буде місцями дощовою та вітряною.

Україна перебуває під атакою сильної магнітної бурі. Після спалахів на Сонці вона почала посилюватися.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

