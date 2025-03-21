Ціна злетіла на 51%: в Україні стрімко дорожчає популярний інгредієнт борщу

Фермери планують і надалі збільшувати ціну на цей овоч.

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Ціна росте як на дріжджах / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Скільки коштує столовий буряк на українському ринку

Чому ціна на коренеплоди продовжує зростати

На українському ринку спостерігається помітне зростання цін на столові буряки. Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що станом на сьогодні, фермери пропонують коренеплоди значно дорожче, ніж рік тому.

Зростання цін на буряк повʼязане з тим, що запаси якісної продукції зменшуються, а попит з боку оптовиків і магазинів тільки збільшується.

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Знайти достатні обсяги цього коренеплоду високої якості зараз для оптових компаній стало дуже непростим завданням. Таким чином, зараз попит на цей овоч значно перевищує пропозицію, що дозволяє виробникам підвищувати ціни на столовий буряк.

Більшість українських виробників наразі не погоджується на реалізацію столових буряків дешевше 17-22 грн/кг ($0,22-0,33/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Аналітики додають, що станом на сьогодні буряк в Україні вже коштує в середньому на 51% дорожче, ніж роком раніше. А виробники планують знову підвищити ціни на цей овоч вже з наступного тижня.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як писав Главред, в Україні стрімко дорожчають огірки, і це зумовлено кількома факторами. Аналітики повідомили, що нині вартість місцевих тепличних огірків коливається у межах 95-140 грн/кг ($2,29-3,37/кг) залежно від якості та обсягу партії. Це приблизно на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Також в Україні зафіксовано зростання цін на томати. Через низький попит у попередні тижні імпортери були змушені скоротити обсяги постачання, що стало основною причиною подорожчання.

Нагадаємо, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповідав, ціни на овочі в Україні продовжують зростати з осені 2024 року. Основними чинниками, що впливають на вартість овочів, залишаються інфляція, сезонність та дефіцит якісної продукції.

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