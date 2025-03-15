Вже на 22% більше і це ще не межа: популярний овоч побив рекорд в ціні

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Протягом цього тижня в Україні зафіксовано зростання цін на томати. За даними аналітиків EastFruit, пропозиція турецьких томатів на українському ринку значно зменшилася.
Через низький попит у попередні тижні імпортери були змушені скоротити обсяги постачання. Це, разом зі зростанням попиту, стало основною причиною подорожчання.
Станом на сьогодні ціни на тепличні помідори коливаються в межах 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг), що на 13% вище, ніж минулого тижня.
При цьому ціни на томати вже на 22% перевищують показники аналогічного періоду минулого року. Якщо постачання з Туреччини не відновляться найближчим часом, можливе подальше зростання вартості. Водночас місцеві тепличні господарства почнуть постачання не раніше середини квітня.
У мережі Auchan помідори продають по 104,90 грн/кг, у АТБ – по 99,89 грн/кг, а в Сільпо ціни стартують від 108,90 грн/кг.
Ціни на продукти в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, в Україні змінилися ціни на овочі та фрукти. Тоді як морква і картопля подешевшала, ціни на томати, перець та кабачки зросли.
Також в Україні нещодавно популярний овоч подорожчав до 120 грн. Основною причиною подорожчання стало збільшення попиту на тлі обмеженої пропозиції.
Окрім цього, також може знизитись ціна на два популярних продукти. Споживча інфляція на ці товари зросла найбільше за рік.
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