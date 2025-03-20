Буханець на вагу золота: важливий продукт б'є рекорд по зростанню цін в 20%

Головне:
- Українцям треба готуватися до нового стрибка цін на хліб
- Експерт пояснив, що впливає на ріст цін в Україні
Ціни в Україні продовжують рости. Це також стосується зернових культур, у тому числі хліба та борошна. Якою буде ціна на хліб до травня 2025 року у коментарі Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
За його словами, у 2024 році хліб подорожчав більш ніж на 20% і ця тенденція продовжується.
"У перші три місяці 2025 року ціни на хліб щомісяця зростали на 1,5-1,7%. Очікується, що у березні-травні ціни можуть підвищитися ще на 5-10%. Загалом до кінця року зростання цін на хліб може досягти 20%", - прогнозує експерт.
Раніше Марчук пояснював, що головною причиною зростання цін стала інфляція, що перевищила 12%, а також і війна.
"Варто додати, що наприкінці 2024 року українці суттєво не відчули вплив закону про збільшення акцизів на паливо-мастильні матеріали, який було ухвалено у вересні. Але відчують його вплив у поточному році. Уже зараз бензин та дизпаливо подорожчала, і виходячи з цього ми можемо констатувати, що здорожчає логістика, і через це можуть зрости ціни на продукти", - зазначив Марчук.
Ціни на продукти в Україні - думки експертів
Як повідомляв Главред, нещодавно експерт Олег Пендзин дав свій прогноз, як довго будуть дорожчати продукти в Україні. Також він пояснив, що злетить у ціні найбільше.
Водночас аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопко дав відповідь, чи можлива в Україні яєчна криза. За його словами, сьогодні наша країна перебуває в значно кращому становищі щодо забезпечення внутрішнього ринку яйцями, ніж США.
Своєю чергою заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що до Великодня подорожчають 3 популярні продукти. Дефіцит робочої сили змушує виробників запроваджувати автоматизацію, що вимагає значних інвестицій, а це теж позначається на кінцевій вартості продукції.
Більше економічних новин:
- Продукти коштуватимуть не дешево: експерт пояснив, що злетить у ціні найбільше
- Весняна перевірка лічильників газу: за що можна отримати штраф аж в 200 тис. грн
- 944 гривні надбавки: кому з пенсіонерів донарахують виплати вже в квітні
Хто такий Денис Марчук?
Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред