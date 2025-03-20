Буханець на вагу золота: важливий продукт б'є рекорд по зростанню цін в 20%

У 2025 році будуть декілька факторів, які впливатимуть на вартість продуктів, зокрема, і на хліб.

https://glavred.net/economics/buhanka-na-ves-zolota-vazhnyy-produkt-bet-rekord-po-rostu-cen-v-20-10648883.html Посилання скопійоване

Що буде з цінами на хліб до кінця весни / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Українцям треба готуватися до нового стрибка цін на хліб

Експерт пояснив, що впливає на ріст цін в Україні

Ціни в Україні продовжують рости. Це також стосується зернових культур, у тому числі хліба та борошна. Якою буде ціна на хліб до травня 2025 року у коментарі Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, у 2024 році хліб подорожчав більш ніж на 20% і ця тенденція продовжується.

відео дня

"У перші три місяці 2025 року ціни на хліб щомісяця зростали на 1,5-1,7%. Очікується, що у березні-травні ціни можуть підвищитися ще на 5-10%. Загалом до кінця року зростання цін на хліб може досягти 20%", - прогнозує експерт.

Як найкраще зберігати хліб - інфографіка / Главред

Раніше Марчук пояснював, що головною причиною зростання цін стала інфляція, що перевищила 12%, а також і війна.

"Варто додати, що наприкінці 2024 року українці суттєво не відчули вплив закону про збільшення акцизів на паливо-мастильні матеріали, який було ухвалено у вересні. Але відчують його вплив у поточному році. Уже зараз бензин та дизпаливо подорожчала, і виходячи з цього ми можемо констатувати, що здорожчає логістика, і через це можуть зрости ціни на продукти", - зазначив Марчук.

Ціни на продукти в Україні - думки експертів

Як повідомляв Главред, нещодавно експерт Олег Пендзин дав свій прогноз, як довго будуть дорожчати продукти в Україні. Також він пояснив, що злетить у ціні найбільше.

Водночас аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопко дав відповідь, чи можлива в Україні яєчна криза. За його словами, сьогодні наша країна перебуває в значно кращому становищі щодо забезпечення внутрішнього ринку яйцями, ніж США.

Своєю чергою заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що до Великодня подорожчають 3 популярні продукти. Дефіцит робочої сили змушує виробників запроваджувати автоматизацію, що вимагає значних інвестицій, а це теж позначається на кінцевій вартості продукції.

Більше економічних новин:

Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред