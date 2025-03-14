Українці почали штурмувати магазини: популярний овоч подорожчав до 120 грн

Подорожчання зумовлене одразу кількома чинниками.

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В Україні подорожчав популярний овоч / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Ціни на популярний овоч сягають 120 гривень за кг

Туреччина скоротила імпорт в Україну

Цього тижня в Україні спостерігається тенденція зростання цін на тепличні огірки. Основною причиною подорожчання стало збільшення попиту на тлі обмеженої пропозиції.

За останній тиждень обсяги зборів огірків в українських тепличних господарствах помітно знизилися, тоді як торговельна активність, навпаки, зросла, повідомляють аналітики EastFruit.

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Наразі тепличні комбінати пропонують огірки за ціною 85-125 грн/кг ($2,05-3,01/кг), що в середньому на 10% вище, ніж наприкінці минулого тижня. За словами виробників, подорожчання зумовлене одразу кількома факторами. Насамперед, це зниження обсягів збору в місцевих теплицях.

Додатково зростання цін підтримує скорочення імпорту огірків з Туреччини, що дає змогу українським виробникам підвищувати вартість на тлі стабільного попиту.

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Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні змінилися ціни на овочі та фрукти. Морква подешевшала з 34 до 30 грн/кг, картопля - з 20 до 18 грн/кг. Водночас зросли ціни на томати (до 85-95 грн/кг), солодкий перець (до 170-190 грн/кг) і кабачки (до 100-120 грн/кг).

Також почав відчуватися дефіцит імпортних помідорів, що призвело до різкого зростання цін. Причина - скорочення імпорту з Туреччини, де несприятливі погодні умови знизили виробництво.

Як повідомляв Главред, в Україні протягом року спостерігалося істотне зростання цін на молочні продукти, що стало наслідком скорочення виробництва молока і зменшення поголів'я корів, особливо в господарствах населення. За січень 2025 року виробництво молока скоротилося на 1,8% порівняно з минулим роком.

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