Ціна зненацька обвалилась на 12%: в Україні масово розпродають популярний фрукт

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- В Україні дешевшають яблука
- Виробники масово розпродають запаси цього фрукту
В Україні цього тижня спостерігається зниження цін на яблука. Це пов’язано з тим, що багато фермерів, розчарувавшись у можливості підвищення вартості, почали масово розпродавати запаси зі сховищ, повідомляють аналітики EastFruit.
Як результат, пропозиція на ринку зросла, що й призвело до здешевлення фруктів.
На сьогоднішній день якісні яблука продаються за ціною 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), що приблизно на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.
Експерти не відкидають подальшого зниження вартості, адже якість яблук у сховищах погіршується, а попит залишається слабким через високі відпускні ціни.
Ціни на продукти в Україні - що відомо
Як писав Главред, ціни на картоплю в Україні продовжують знижуватися. Повідомлялося, що основними причинами здешевлення є збільшення імпорту та погіршення якості овоча під час зберігання.
Окрім цього, ціни на яйця в Україні, порівняно з січнем, також змінилися.Великі торговельні мережі знизили вартість фасованих яєць на 6-8 гривень за десяток.
А ось ціни на тепличні огірки на українському ринку збільшуються вже другий тиждень. Сталося це через зростання вартості стало скорочення пропозиції імпортної продукції на поточному тижні.
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