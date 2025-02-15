Ціна зненацька обвалилась на 12%: в Україні масово розпродають популярний фрукт

Фрукт продається значно дешевше, ніж тижнем раніше.

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В Україні дешевшають яблука / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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В Україні дешевшають яблука

Виробники масово розпродають запаси цього фрукту

В Україні цього тижня спостерігається зниження цін на яблука. Це пов’язано з тим, що багато фермерів, розчарувавшись у можливості підвищення вартості, почали масово розпродавати запаси зі сховищ, повідомляють аналітики EastFruit.

Як результат, пропозиція на ринку зросла, що й призвело до здешевлення фруктів.

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На сьогоднішній день якісні яблука продаються за ціною 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), що приблизно на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

Експерти не відкидають подальшого зниження вартості, адже якість яблук у сховищах погіршується, а попит залишається слабким через високі відпускні ціни.

Як зберігати яблука на зиму - інфографіка / Главред

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Як писав Главред, ціни на картоплю в Україні продовжують знижуватися. Повідомлялося, що основними причинами здешевлення є збільшення імпорту та погіршення якості овоча під час зберігання.

Окрім цього, ціни на яйця в Україні, порівняно з січнем, також змінилися.Великі торговельні мережі знизили вартість фасованих яєць на 6-8 гривень за десяток.

А ось ціни на тепличні огірки на українському ринку збільшуються вже другий тиждень. Сталося це через зростання вартості стало скорочення пропозиції імпортної продукції на поточному тижні.

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