Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Ціна зненацька обвалилась на 12%: в Україні масово розпродають популярний фрукт

Даяна Швець
15 лютого 2025, 12:15
1448
Фрукт продається значно дешевше, ніж тижнем раніше.
продукты, деньги, фрукты
В Україні дешевшають яблука / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • В Україні дешевшають яблука
  • Виробники масово розпродають запаси цього фрукту

В Україні цього тижня спостерігається зниження цін на яблука. Це пов’язано з тим, що багато фермерів, розчарувавшись у можливості підвищення вартості, почали масово розпродавати запаси зі сховищ, повідомляють аналітики EastFruit.

Як результат, пропозиція на ринку зросла, що й призвело до здешевлення фруктів.

відео дня

На сьогоднішній день якісні яблука продаються за ціною 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), що приблизно на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

Експерти не відкидають подальшого зниження вартості, адже якість яблук у сховищах погіршується, а попит залишається слабким через високі відпускні ціни.

Как хранить яблоки на зиму инфографика
Як зберігати яблука на зиму - інфографіка / Главред

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Як писав Главред, ціни на картоплю в Україні продовжують знижуватися. Повідомлялося, що основними причинами здешевлення є збільшення імпорту та погіршення якості овоча під час зберігання.

Окрім цього, ціни на яйця в Україні, порівняно з січнем, також змінилися.Великі торговельні мережі знизили вартість фасованих яєць на 6-8 гривень за десяток.

А ось ціни на тепличні огірки на українському ринку збільшуються вже другий тиждень. Сталося це через зростання вартості стало скорочення пропозиції імпортної продукції на поточному тижні.

Більше новин про економіку:

Проєкт EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

економіка продукти харчування ціни на продукти новини України яблуко
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Зеленський зробив заяву про закінчення війни у 2025 році: коли це може статись

Зеленський зробив заяву про закінчення війни у 2025 році: коли це може статись

14:30Україна
Завершення війни у 2025-му і нові загрози від РФ: основні заяви Зеленського у Мюнхені

Завершення війни у 2025-му і нові загрози від РФ: основні заяви Зеленського у Мюнхені

14:25Україна
"50 кг вибухівки" на ЧАЕС: розкрито правду про атаку РФ по станції

"50 кг вибухівки" на ЧАЕС: розкрито правду про атаку РФ по станції

13:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
Солодка парочка: Мурат Налчаджиоглу та Ірина Білик разом провели День закоханих

Солодка парочка: Мурат Налчаджиоглу та Ірина Білик разом провели День закоханих

Не впізнати: головна фанатка Олега Винника показала заплившу Таюне

Не впізнати: головна фанатка Олега Винника показала заплившу Таюне

Не до Потапа: струнка Каменських зробила заяву про кохання

Не до Потапа: струнка Каменських зробила заяву про кохання

Гороскоп на завтра 16 лютого: Скорпіонам - чудовий день, Водоліям - несподіванка

Гороскоп на завтра 16 лютого: Скорпіонам - чудовий день, Водоліям - несподіванка

Залицяльник Лорак показав, що коїться у них у ліжку

Залицяльник Лорак показав, що коїться у них у ліжку

Останні новини

14:46

Вкорениться навіть палиця: що додати у воду для утворення коренів

14:45

Полегшує життя та прання: жінка розказала про секретну кнопку пральної машини

14:30

Зеленський зробив заяву про закінчення війни у 2025 році: коли це може статись

14:25

Завершення війни у 2025-му і нові загрози від РФ: основні заяви Зеленського у МюнхеніВідео

13:55

Заощадять гроші та прикрасять сад: які багаторічники виростити в березні з насіння

Очі й вуха Трампа та холодний душ для Європи: Рейтерович – про виступ Венса у МюнхеніОчі й вуха Трампа та холодний душ для Європи: Рейтерович – про виступ Венса у Мюнхені
13:51

"50 кг вибухівки" на ЧАЕС: розкрито правду про атаку РФ по станції

13:40

Європа об’єднається і почне тиснути на Трампа: експерт дав прогноз на події в Україні

13:00

Пономарьов показав дорослого сина і привітав його з днем народження

12:45

"У такому разі програють усі": Зеленський сказав, на яку угоду не погодиться Україна

Реклама
12:15

Ціна зненацька обвалилась на 12%: в Україні масово розпродають популярний фрукт

12:12

"РФ не планує завершувати війну": Зеленський зробив гучну заяву у Мюнхені

12:00

Велика угода Трампа щодо завершення війни в Україні малоймовірна, війна триватиме під час переговорів - Кулик

11:58

Що потрібно робити щодня на Масляну - традиції та заборони

11:50

Розміщення військ США в Україні: у Трампа готові, але висунули важливу умову

11:29

"Це не наша сім'я": дочка Заворотнюк визвірилася на нову жінку Чернишова

11:18

Де 2 відмінності між картинками: лише найуважніший знайде їх за 5 секунд

11:06

День ангела 15 лютого: хто сьогодні іменинник і як привітати

10:51

Китайський гороскоп на завтра 16 лютого: Щурам - проблеми, Бикам - розчарування

10:41

Нокаут у четвертому раунді: український боксер зазнав поразки вперше в кар'єрі

10:10

Окупанти вночі запустили по Україні 70 дронів: скільки вдалося збити

Реклама
10:00

Неплях показала квартиру за 14 млн і ультра люксовий ремонт: подарунок чоловіка

09:56

Як виростити кавове дерево вдома і де взяти насіння

09:29

Такого в РФ не було давно: дрон влетів в будинок, атаковано підприємство і НПЗ

09:11

У Кремлі серйозно злякалися після розмови Трампа і Путіна: в ISW назвали причину

08:10

Українська слабкість ТрампаПогляд

07:58

В України буде мало шансів вижити без військової підтримки США: Зеленський зробив заяву

06:10

Україну ніхто здати не можеПогляд

05:33

Гороскоп на завтра 16 лютого: Скорпіонам - чудовий день, Водоліям - несподіванка

05:00

Яке сьогодні свято 15 лютого 2025 року: чому заборонено брати й давати в борг

04:35

Що означає вислів "козиритися за шинквасом": мало хто знає поясненняВідео

03:30

"Світить" великий штраф: де водіям заборонено гучно закривати двері авто

03:00

Меган Маркл зробила дивне зізнання принцу Гаррі

02:20

Чи вміє кіт сміятися: ТОП-5 ознак, що тварина у гарному настрої

01:31

Можуть перегинати: 5 найжадібніших знаків зодіаку

01:30

Техніка і боєприпаси для ЗСУ за ленд-лізом: генерал про сценарій допомоги СШАВідео

00:41

Коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна - Єрмак навав умову

00:24

F-16 збили через "обережність США": в WSJ назвали можливу причину катастрофи

14 лютого, п'ятниця
23:27

Україну атакувала потужна магнітна буря: коли вона закінчиться

23:20

Як швидко приготувати ідеальні млинці: жінка розкрила секретний інгредієнт

23:15

Втрати РФ в Курській області стрімко ростуть: Сирський розкрив нові дані

Реклама
23:11

Зеленський відмовився від угоди зі США щодо корисних копалин - ЗМІ

22:25

Соломія Вітвіцька виходить заміж - бойфренд-військовий зробив їй пропозицію

22:07

Потрібно спалити всього один предмет: як захистити себе від негативу 15 лютого

21:56

Залицяльник Лорак показав, що коїться у них у ліжку

21:45

Як насправді виготовляють дерев'яні ложки: люди здивовані таким методомВідео

21:45

Тоня Матвієнко вперше зізналася, чому зверталася до мами на "ви"

21:41

"Трамп позбавив Україну козирів": Пісторіус розповів, що чекати від переговорів

21:33

Не до Потапа: струнка Каменських зробила заяву про кохання

21:31

ЗСУ рознесли пункт запуску БпЛА на Курщині: Генштаб розкрив деталі точного ударуВідео

21:06

Захотіла в РФ: син Роднянського розповів, чому розлучився з дружиною-росіянкоюВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти