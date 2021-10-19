"Будемо забирати гроші у лікарень і шкіл": в Україні б'ють на сполох через ціни на газ

Через пікові ціни на газ місцева влада змушена забирати фінанси з інших сфер.
Ціни на газ в Україні досягли рекордних значень, через що місцевій владі доводиться "викручуватися" різними способами.
Як повідомивв ефірі одного з телеканалів мер Черкас Анатолій Бондаренко, через пікові ціни на газ, нестачу коштів на місцях планують компенсувати за рахунок незакінчених проектів з будівництва та ремонту доріг.
Крім того будуть забирати гроші з дитсадків, шкіл і некоронавірусних лікарень.
За його словами, будуть збирати гроші таким чином, щоб не зачіпати вище позначені бюджети.
"Збирати гроші немає часу. Будемо забирати з доріг, з лікарень, тільки не ковідних, будемо забирати зі шкіл і дитсадків. Тому що коштів немає. У нас є вибір - або отримати компенсацію з державного бюджету, або не платити зарплати, або не платити за газ", - пояснює мер Черкас.
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Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що ціна на газ для населення в Україні, незважаючи на кризову ситуацію в Європі, не зміниться. До травня наступного року українці в рамках річних тарифів платитимуть 7,96 грн за один кубічний метр газу. Але вже в травні 2022 року ціна буде переглянута.
Також президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні до кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду для населення підвищуватися не будуть. Кабмін, Нафтогаз, Асоціація міст і Конгрес місцевих і регіональних влад підпишуть відповідний меморандум.
Сьогодні стало відомо, що у Києві злетіли тарифи на тепло. Ціни на опалення зросли більш, ніж в два рази.