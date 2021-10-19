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"Будемо забирати гроші у лікарень і шкіл": в Україні б'ють на сполох через ціни на газ

19 жовтня 2021, 23:38
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Через пікові ціни на газ місцева влада змушена забирати фінанси з інших сфер.

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Ціни на газ в Україні / УНІАН

Ціни на газ в Україні досягли рекордних значень, через що місцевій владі доводиться "викручуватися" різними способами.

Як повідомивв ефірі одного з телеканалів мер Черкас Анатолій Бондаренко, через пікові ціни на газ, нестачу коштів на місцях планують компенсувати за рахунок незакінчених проектів з будівництва та ремонту доріг.

Крім того будуть забирати гроші з дитсадків, шкіл і некоронавірусних лікарень.

За його словами, будуть збирати гроші таким чином, щоб не зачіпати вище позначені бюджети.

"Збирати гроші немає часу. Будемо забирати з доріг, з лікарень, тільки не ковідних, будемо забирати зі шкіл і дитсадків. Тому що коштів немає. У нас є вибір - або отримати компенсацію з державного бюджету, або не платити зарплати, або не платити за газ", - пояснює мер Черкас.

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читайте такожВ Україні достатньо газу для населення за нормальними цінами-Зеленський

Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що ціна на газ для населення в Україні, незважаючи на кризову ситуацію в Європі, не зміниться. До травня наступного року українці в рамках річних тарифів платитимуть 7,96 грн за один кубічний метр газу. Але вже в травні 2022 року ціна буде переглянута.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні до кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду для населення підвищуватися не будуть. Кабмін, Нафтогаз, Асоціація міст і Конгрес місцевих і регіональних влад підпишуть відповідний меморандум.

Сьогодні стало відомо, що у Києві злетіли тарифи на тепло. Ціни на опалення зросли більш, ніж в два рази.

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Черкаси ціни на газ
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