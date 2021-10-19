На Харківщині напередодні опалювального сезону ціле село відключили від газу

Споживачів змушували підписати угоду про неіснуючу послугу / Фото pixabay.com

Якраз напередодні опалювального сезону одне з сіл України залишилося без газу. Як повідомляють в СБУ, правоохоронці відкрили кримінальне провадження стосовно АТ "Харківгаз".

Відзначається, що співробітники підприємства, під виглядом ремонтних робіт, залишили без газопостачання жителів села Благодатне Харківської області.

"За наявною інформацією, посадові особи цієї приватної компанії вимагали додаткові гроші від споживачів, безпідставно "прикриваючись" президентом і керівництвом держави. Таким чином, вони підбурювали людей до масових акцій протесту, що могло дестабілізувати ситуацію в регіоні", - сказано в повідомленні.

Більш того, після цього у місцевих жителів зажадали підписати додаткову угоду на ще одну послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем, про яку раніше взагалі не було мови. З її підписанням платіжка для кожної сім'ї може зрости на 1 200-1 800 гривень на рік. Це стало ультиматумом від АТ "Харківгаз", який воно поставило перед своїми споживачами.

Неправомірні дії співробітників газопостачальної компанії розглядаються згідно ст.109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

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На щастя, газопостачання в селі все-таки було відновлено 17 жовтня. Цьому посприяли правоохоронці і місцева влада.

При цьому, досудове розслідування триває.

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Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні достатньо газу для населення. Причому, за нормальними цінами.