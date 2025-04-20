60 років — не гарантія пенсії: як змінюються умови для українських жінок

Які відбулися зміни виходу на пенсію у 2025 році.

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Можна купити страховий стаж для пенсії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Пенсійний вік для жінок в Україні зрівнявся з чоловіками — 60 років

Для пенсії у 60 потрібно мати 32 роки стажу

Стаж можна докупити за 1760 грн за місяць

В Україні готуються до впровадження пенсійної реформи, яка передбачає запровадження накопичувальної пенсійної системи. Проте поки що українці отримують пенсію виключно за віком та за наявності необхідного страхового стажу.

Нагадаємо, що у 2011 році набрав чинності Закон України №3668-VI, згідно з яким пенсійний вік для жінок поступово підвищувався. Раніше українки могли виходити на пенсію у 50 років, а чоловіки — у 60. Проте до 2021 року вік виходу на пенсію для обох статей зрівнявся і наразі становить 60 років.

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Станом на 2025 рік жінки, як і чоловіки, можуть вийти на пенсію у 60 років, але лише за умови наявності достатнього страхового стажу. Якщо стажу недостатньо — доведеться працювати до 63 або навіть 65 років.

У 2025 році діють такі вимоги до страхового стажу для жінок

60 років — мінімум 32 роки стажу

63 роки — мінімум 22 роки стажу

65 років — мінімум 15 років стажу

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Це означає, що якщо жінка досягла 60 років, але має лише 25 років стажу, то вийти на пенсію вона зможе лише у 63 роки.

За бажанням, необхідний стаж можна докупити. Проте це доцільно лише за незначної нестачі, адже вартість одного місяця становить 1760 гривень, а повного року — 21 120 гривень.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, середній розмір пенсії в Україні з початку 2025 року зріс на 552 гривні, або на 9,5%, і тепер становить 6 341 гривню. Пенсійний фонд України розповів, скільки тепер отримують українці в різних регіонах.

Водночас розповідалося, кому в Україні платитимуть копійки у 2025 році. При 15 роках стажу та середній зарплаті 4830 грн, пенсія може скласти лише 794 гривні.

Своєю чергою в Пенсійному фонді України розповіли, що 629 тисяч пенсіонерів окремої категорії отримають додаткові надбавки.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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