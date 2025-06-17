Озеро-привид в Україні: неймовірна історія водойми, яка не замерзає взимку

Місцеві жителі не купаються у Вікнині, вважаючи його "вікном в інший світ".

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Неймовірна історія озера, яке не замерзає / ​Колаж: Главред, фото: Хмельницька обласна рада ​

Про що мова:

Щ о відомо про загадкове озеро в Хропотові

Чому Вікнина не замерзає навіть узимку

У самому серці села Хропотова, що розташоване серед мальовничих Подільських Товтр, приховане унікальне природне явище - озеро Вікнина. Місцеві жителі дали йому іншу назву - "озеро привидів", і не дарма: водойма залишається відкритою навіть тоді, коли температура опускається до -20°C. Про це повідомляє Хмельницька обласна рада.

Хоч у селі життя плине у звичному темпі, сама водойма викликає подив і шану. Коли надворі вирує лютий мороз, з озера підіймається пара, а лід так і не покриває його поверхні. На воді спокійно плавають качки та інша птиця, а риба тут водиться в достатку - кажуть, вона росте надзвичайно швидко, незважаючи на активну риболовлю.

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Цікаво, що селяни також використовують цю воду для прання: білизна після неї виходить чистою і м’якою.

Водночас самі місцеві не наважуються купатися у Вікнині. За переказами, це місце вважається містичним і пов’язане з потойбіччям. Назва озера, мовляв, походить від слова "вікно" - воно нібито відкриває шлях в інший світ.

У народі про Вікнину ходить чимало легенд. Одну з них розповідають про чоловіка, який нібито потонув тут разом із кіньми, а тіла тварин згодом спливли аж у сусідньому ставку за 10 кілометрів:

"З давніх-давен батьки, ще діди наші, розказували, що це озеро ніколи не замерзало. Ніколи. Колись якийсь пан їхав, і просто заїхав у це озеро. І ніби коні вийшли аж в Почапинцях, в сусідньому селі", - розповідала "Суспільному" місцева мешканка.

Існує припущення, що причина незамерзання криється в теплих підземних джерелах, які живлять водойму з великої глибини. Однак достовірної наукової інформації про озеро досі немає - ні точна глибина, ні гідрологічні дослідження не були проведені.

Також раніше розповідалося, якими були перші поселення на території України.

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Що відомо про Хмельницьку обласну раду? Хмельницька обласна рада – це представницький орган місцевого самоврядування Хмельницької області в Україні. Вона є одним з ключових елементів системи влади на регіональному рівні. Обласна рада представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області. Її депутати обираються населенням області на місцевих виборах терміном на п'ять років. Її діяльність регулюється Конституцією України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Вона є частиною системи місцевого самоврядування, що дозволяє громадам самостійно вирішувати питання місцевого значення. Обласна рада працює сесійно, на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій. Вона приймає рішення, які стосуються життєдіяльності області.

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