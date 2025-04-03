Отримання водійського посвідчення: тепер водіїв перевірятимуть по-новому

Роботодавці нестимуть відповідальність за допуск до роботи водіїв без медичного огляду.

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Довідка про придатність до водіння тепер стане електронною / Колаж: Главред, фото: Autonews.com.ua, УНІАН

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Пропонується скасувати паперові довідки про медичну придатність до керування транспортом.

Замість паперових планується запровадити електронні медичні висновки через систему ЕСОЗ.

На основі медобстеження формуватиметься електронний висновок з обмеженнями або дозволом на керування.

Нардепи пропонують скасувати паперові довідки про медичну придатність до керування транспортом (форма №083/о) і запровадити електронні медичні висновки через систему ЕСОЗ, яка буде синхронізована з Реєстром військовозобов’язаних "Оберіг". Голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький 3 квітня подав на розгляд відповідний проєкт постанови щодо ухвалення в першому читанні законопроєкту №13131.

Автори законопроєкту наголошують, що такі зміни сприятимуть прозорості й точності медичних даних, оскільки уся інформація щодо придатності до керування передаватиметься через систему "Трембіта" до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, інформаційної системи МВС та інших державних органів.

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Також законодавство передбачає, що всі кандидати у водії мають обов’язково проходити медичний огляд, після якого ухвалюватиметься рішення про їхню придатність до керування транспортом. Крім того, для водіїв запровадять регулярні медичні перевірки, зокрема перед та після рейсів.

Залежно від категорії транспортного засобу водії поділятимуться на дві групи:

Група І – власники легкових автомобілів (категорії A, A1, B, B1, BE), а також трактористи.

– власники легкових автомобілів (категорії A, A1, B, B1, BE), а також трактористи. Група ІІ – водії вантажного й пасажирського транспорту (категорії C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E), а також ті, хто займається перевезеннями як наймані працівники або самозайняті особи.

На основі медичного обстеження буде формуватися електронний висновок із зазначенням можливих обмежень або дозволу на керування. Водночас роботодавці та відповідальні посадові особи нестимуть відповідальність за допуск до роботи водіїв, які не пройшли медичний огляд.

Крім цього, 26 березня Михайло Радуцький разом із колегами зареєстрував законопроєкт №13138, який пропонує зміни до статті 129 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Нововведення передбачають відповідальність не лише за ігнорування періодичних медичних оглядів, а й за пропуск обов’язкового медичного обстеження у визначений термін.

А для тих, хто планує придбати транспортний засіб, експерти назвали найпродаваніший автомобіль 2025 року.

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Які вікові обмеження для отримання водійських посвідчень в Україні? В Україні на лютий 2025 року встановлено наступні вікові обмеження для отримання водійських посвідчень: 16 років: Категорії А1 (мопеди, моторолери), Категорії А (мотоцикли) 18 років: Категорії В1 (квадроцикли, трицикли), Категорії В (легкові автомобілі), Категорії С1 (вантажні автомобілі), Категорії С (великі вантажні автомобілі) 19 років: Категорії BE (легкові автомобілі з причепом), Категорії C1E (вантажні автомобілі з причепом), Категорії СЕ (великі вантажні автомобілі з причепом) 21 рік: Категорії D1 (автобуси малого класу), Категорії D (автобуси), Категорії D1E (автобуси малого класу з причепом), Категорії DE (автобуси з причепом), Категорії Т (трамваї, тролейбуси) Важливо зазначити: Особи, які керують транспортними засобами без відповідного посвідчення водія, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Для отримання водійського посвідчення необхідно пройти медичний огляд та скласти теоретичний і практичний іспити.

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