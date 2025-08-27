Зима піднімає ставки: який новий "зимовий" штраф підстерігає водіїв

Профільний комітет пояснює, що нові правила допоможуть знизити аварійність на дорогах.

Верховна Рада запроваджує обов’язкову заміну шин на зимові для всіх водіїв / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коли обов’язково треба встановлювати зимові шини

Які штрафи чекають на порушників і як їх уникнути

Верховна Рада зареєструвала проєкт закону № 8369, який зобов’язує встановлювати зимові шини на автомобілі з 1 листопада по 31 березня незалежно від погодних умов. За порушення передбачено штрафи від 340 до 8 500 грн, при цьому для водіїв вантажівок застосовуватимуть найсуворіші санкції, пише Автотема.

Небезпека літньої гуми взимку

Правоохоронці та представники Міністерства внутрішніх справ нагадують, що щороку взимку фіксують сотні аварій через невідповідність шин погоді. Літня гума в холод втрачає зчеплення з дорогою, а система ABS стає менш ефективною. Особливо небезпечно це для вантажівок, які без спеціальних шин можуть взагалі втратити керованість.

Мета закону та європейський досвід

У профільному парламентському комітеті підкреслюють: "Мета нових норм — не стільки карати порушників, скільки знизити аварійність на дорогах".

Схожа практика давно діє в багатьох європейських країнах, і цей досвід став головним аргументом на користь законопроєкту.

Перевірки та поради водіям

Якщо депутати підтримають документ найближчим часом, перевірки наявності зимових шин і відповідні стягнення почнуть діяти вже з наступного зимового сезону. Водіям радять завчасно подбати про комплект "зими" та переглянути свої звички на дорозі.

