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Чому поліція може зупинити навіть "ідеального" водія: ЗМІ розкрили подробиці

Руслан Іваненко
1 травня 2025, 20:51
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Як тюнінг, маневри чи гучна музика можуть стати причиною зупинки.
Чому поліція може зупинити навіть
Поліція може зупинити без приводу / Колаж: Главред, фото: freepik.com, патрульнп поліція Львівської області

Коротко:

  • Поліція може зупиняти авто без очевидних порушень
  • Підозру викликають маневри, тюнінг і навіть музика

В Україні, згідно із законодавством, існують чіткі підстави для зупинки транспортного засобу. Однак на практиці патрульні іноді керуються власними підозрами щодо поведінки водія або зовнішнього вигляду авто. Як зменшити ймовірність небажаної зупинки, пояснив портал UaMotors.

"В Україні є чітко визначені підстави для зупинки автомобіля, але на практиці патрульні можуть проявляти ініціативу, якщо транспортний засіб здається їм підозрілим. Щоб знизити ймовірність зупинки, варто дотримуватися кількох простих порад", — йдеться у публікації.

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Зокрема, експерти радять

  • Не виділятися з загального трафіку: занадто повільна або надто швидка їзда одразу привертає увагу поліції.
  • Дотримуватись плавності на дорозі — різкі прискорення, гальмування чи перебудови можуть виглядати підозріло.
  • Уникати надмірного або незвичного тюнінгу — яскравий кузов, тонування, нестандартні деталі можуть викликати інтерес правоохоронців.
  • Не допускати навіть дрібних порушень, таких як їзда без ременя, телефон у руці чи проїзд на жовте світло — усе це може стати формальним приводом для зупинки.
  • Поводитися впевнено при появі патрульного екіпажу — різка зміна маршруту чи смуги руху може викликати підозру.
  • Уникати надмірного шуму — гучна музика в авто також може стати причиною перевірки.

"Краще не привертати до себе зайвої уваги, поводьтеся впевнено та природно, ваша уважність на дорозі — запорука спокою", — радять у UaMotors.

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Як раніше повідомляв Главред, вартість бензину та дизпалива на АЗС останнім часом знижується, що пов'язано зі зниженням цін на нафту з 82 до 70 доларів за барель. Експерт Сергiй Куюн зазначив, що ситуація на ринку залежатиме від світових цін на нафту та коливань курсу гривні.

Напередодні стало відомо, що у випадку, якщо вартість нафти Brent залишиться на рівні 65 дол./барель до кінця квітня, у травні можливе ще більш відчутне здешевлення бензину – до 3 грн/л.

Крім того з 1 квітня 2025 року в Україні набули чинності оновлені Правила дорожнього руху, які дозволяють мотоциклам та мопедам користуватися смугами громадського транспорту.

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Правила дорожнього руху (скорочено: ПДР) — перелік правил, що регулюють обов'язки водіїв транспортних засобів та пішоходів, а також технічні вимоги, визначені до транспортних засобів для забезпечення безпеки дорожнього руху, пише Вікіпедія.

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