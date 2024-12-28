Аналог залізного купола: ексглава Пентагону закликав надати Україні захист

Путіну потрібно таким чином демонструвати силу і готовність військової відсічі.

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Захист неба над Україною допоможе перехопити ініціативу на фронті / Колаж: Главред, фото: United States Secretary of Defense, US Army

Що сказав Панетта:

Україна має отримати аналог Залізного купола

Київ може повернути ініціативу у війні

США мають показати РФ військову силу

Через постійну загрозу атак ракетами і дронами зі сторони країни-агресора Росії США повинні надати Україні еквівалент Залізного купола, який є в Ізраїлі. Про це заявив американський політик і урядовець Леон Панетта у коментарі LIGA.net.

За його словами, такий крок необхідний для того, щоб Київ мав здатність збивати понад 90% ракет, які летять у його сторону. Таким чином Україна матиме шанс повернути ініціативу у війні.

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"Це означає надання Києву передової зброї, можливості бити по цілях у Росії, якщо потрібно, щоб знищувати дрони й ракети ще до атак ними по українській землі", – додав він.

Окрім цього важливо, щоб Кремль побачив готовність США застосувати військову силу у відповідь на погрози російського диктатора Володимира Путіна у сторону країн-членів НАТО.

Панетта наголосив, що єдине, що розуміє Путін - це мова сили. Тому необхідно продемонструвати, що цивілізований світ за жодних обставин не дозволить Росії досягти успіху в Україні.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Посилення ППО України - що відомо

Нещодавно в МЗС України заявили, що за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО вдалося ідентифікувати низку систем, ракет та інших складових засобів ППО, які можуть бути передані Україні.

Напередодні, як писав Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно ще 12–15 систем, крім тих, що є, щоб повністю захистити країну від російських ракетних ударів.

Раніше також прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до кінця 2024 року Україна отримає від Німеччини ще одну зенітно-ракетну систему IRIS-T і додаткові пускові установки для ЗРК Patriot.

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Хто такий Леон Панетта? Леон Панетта - американський політик, з липня 2011 року Міністр оборони США в адміністрації Президента Барака Обами, у 2009–2011 роках Директор ЦРУ, голова адміністрації Президента США Білла Клінтона у 1994–1997 роках. Член Демократичної партії, правник за освітою, обирався до Палати представників у 1977 році, працював на різних урядових посадах. На посаді Директора ЦРУ відповідав за знищення Осама Бін Ладена у травні 2011 року, пише Вікіпедія.

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