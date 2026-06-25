Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

"Пекельне літо для РФ": деталі боїв на "найгарячіших" напрямках фронту

Олексій Тесля
25 червня 2026, 20:02
google news Підпишіться
на нас в Google
У підрозділах РФ дедалі частіше виникають перебої зі зв’язком, що ускладнює управління військами.
ЗСУ, Фронт, Війна
Стали відомі подробиці ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

  • У травні звільнено вдвічі більше території, ніж окупувала РФ
  • За умови належної підтримки Україна зможе подвоїти свої зусилля
  • Тисячі українських бійців продовжують утримувати позиції

У травні 2026 року Сили оборони України звільнили удвічі більше території, ніж за цей час окупували на фронті російські війська.

Про це заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську, передає Інтерфакс-Україна.

відео дня

За словами Боєва, такого результату вдалося досягти завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Що відомо про ситуацію на фронті

"Минулого місяця ми звільнили вдвічі більше території, ніж окупувала Росія", — сказав він.

Водночас чиновник наголосив, що за умови належної міжнародної підтримки Україна зможе подвоїти свої зусилля.

Боєв зазначив, що українські удари на великі відстані завдають шкоди російській логістиці та впливають на економіку РФ.

За його словами, додаткові інвестиції в сучасні засоби стримування дозволять посилити можливості Сил оборони та наблизити завершення війни.

Ситуація на ЛБЗ: дані Генштабу

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку доби агресор 83 рази атакував позиції Сил оборони.

Ситуація на Півночі

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів у Сумській області. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося три бойові зіткнення. Ворог здійснив 39 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, у тому числі чотири — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону, причому одне бойове зіткнення триває. На Куп’янському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони.

/ Главред

Ситуація на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 12 спроб загарбників просунутися вперед, причому два бойові зіткнення тривають. На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників просунутися вперед, одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку окупанти провели одну атаку. На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 11 атак, одне бойове зіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 20 разів намагалися витіснити наших воїнів із займаних позицій. Вісімнадцять атак відбито.

Ситуація на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих атак, при цьому одне бойове зіткнення триває досі. На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників.

Бої в районі Покровська: ЗСУ стримують ворога

У районі Покровська тривають запеклі бої. За даними 7-го корпусу ДШВ ЗСУ, російські війська намагаються перетворити місто на ключовий логістичний центр, однак українські сили зосереджені на знищенні каналів зв’язку та постачання противника.

Особливу увагу приділяють ліквідації антен, комунікаційного обладнання та позицій операторів безпілотників. З початку червня українські військові знищили близько 450 антен і понад 120 точок запуску БПЛА.

У результаті у російських підрозділів дедалі частіше виникають перебої зі зв’язком, що ускладнює управління військами, знижує активність дронів і уповільнює наступальні дії.

/ Главред

"Пекельне літо для росіян": WSJ про "ядро" ЗСУ

Незважаючи на багаторічну війну та постійну напругу на фронті, тисячі українських військових продовжують утримувати позиції та виконувати бойові завдання. Як зазначає The Wall Street Journal, ключовою силою української армії залишаються досвідчені бійці, які воюють з перших місяців повномасштабного вторгнення.

Самі військовослужбовці кажуть, що витримувати випробування їм допомагають підтримка родини та міцне братерство в підрозділах. За роки війни товариші по службі стали для багатьох другою родиною.

Найважчим випробуванням захисники називають не бойові дії, а втрату близьких товаришів. Однак, незважаючи на втому та пережиті втрати, вони наголошують, що мають намір продовжувати боротьбу й надалі.

Ситуація на фронті — новини за темою

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Раніше Олександр Сирський зазначав, що українські військові звільнили від російських окупантів 470 квадратних кілометрів. Це сталося з початку контрнаступальної операції.

Нагадаємо, військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з сусідніми підрозділами відбили комбінований наступ ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою в Донецькій області.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
лінія фронту Генштаб ЗСУ Міноборони України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія атакує Київ балістичними ракетами - в столиці лунають потужні вибухи

Росія атакує Київ балістичними ракетами - в столиці лунають потужні вибухи

21:04Війна
"Пекельне літо для РФ": деталі боїв на "найгарячіших" напрямках фронту

"Пекельне літо для РФ": деталі боїв на "найгарячіших" напрямках фронту

20:02Аналітика
У Криму почалися серйозні проблеми для РФ: розвідка отримала секретні документи

У Криму почалися серйозні проблеми для РФ: розвідка отримала секретні документи

18:24Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці миски з раменом за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці миски з раменом за 33 с

Для чого в холодильник кладуть аркуш паперу: лайфхак вирішує поширену проблему

Для чого в холодильник кладуть аркуш паперу: лайфхак вирішує поширену проблему

Гороскоп Таро на завтра, 26 червня: Ракам — поглянути на себе, Терезам — подолати

Гороскоп Таро на завтра, 26 червня: Ракам — поглянути на себе, Терезам — подолати

Фінансовий гороскоп на липень: Тельцям — премії, Козерогам — дисципліна

Фінансовий гороскоп на липень: Тельцям — премії, Козерогам — дисципліна

Штори на кухні більше не в моді: як стильно оформити вікно на кухні у 2026

Штори на кухні більше не в моді: як стильно оформити вікно на кухні у 2026

Останні новини

21:16

Svitolina Foundation та Lytvyn Foundation запускають спортивно-освітню програму для дітей: переможець отримає грант 100 000 гривень на реалізацію мрії новини компанії

21:04

Росія атакує Київ балістичними ракетами - в столиці лунають потужні вибухи

20:53

Для чого німці кладуть фольгу під килим: хитрий лайфхак, який дивує іноземців

20:24

Позиція Трампа різко зміниться: ексглава МЗС заявив про вирішальні місяці для України

20:02

"Пекельне літо для РФ": деталі боїв на "найгарячіших" напрямках фронту

Путіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - РейтеровичПутіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - Рейтерович
20:01

Давнє українське слово "ковбаня": що воно насправді означає

19:47

Сигнали, які не можна ігнорувати: як зрозуміти, що коту самотньоВідео

19:37

Гороскоп на липень 2026: астролог назвала головного щасливчика місяця

19:36

Лише два регіони: де в Україні зафіксовано найвищу якість ґрунтів

Реклама
19:30

ЗМІ оприлюднили архівні матеріали суду про ймовірну підробку документів про вищу освіту Андрієм Пишним

19:10

Війна, криза і мобілізація: Денисенко розповів, перед яким вибором стоїть ПутінПогляд

18:44

Трамп буде давити: прогноз тиску США на РФ для завершення війни в Україні

18:42

Як красиво назвати Анатолія українською: забуті та милозвучні форми імені

18:34

Порятунку від спеки не буде: популярні напої стануть причиною серйозних проблемВідео

18:33

Ядерний блеф Путіна провалився: експерт пояснив, до чого тепер може вдатися Кремль

18:24

У Криму почалися серйозні проблеми для РФ: розвідка отримала секретні документи

18:14

У зоопарку тварин замінили людьми: відвідувачі не відразу зрозуміли

18:02

Разом із росіянами: Олег Винник став персоною нон-грата в Молдові

17:53

Лавина грошей і кар’єрний злет: на кого чекає успіх у липні 2026 — гороскопВідео

17:45

Як зберегти моркву свіжою на місяці: хитрий трюк від відомих шеф-кухарів

Реклама
17:44

Торкатися руками не варто: сім отруйних рослин, які ростуть в УкраїніВідео

17:43

Чи змогли ЗСУ повністю звільнити Кінбурнську косу - в ВМС зробили гучну заяву

17:37

До 6 млн доларів за пуск: у ГУР розкрили, скільки "Цирконів" накопичила Росія

17:10

Україна провела переговори з Лукашенком у Мінську – про що домовилисьВідео

17:08

Затоплене село знову з'являється з води: де і як його знайти

16:37

Гривня раптово полетіла вниз: новий курс валют на 26 червня

16:36

Рубіо розкрив правду про "угоди" Трампа і Путіна на Алясці: що насправді відбулосяВідео

16:31

До +37°C і вище: які області України та коли накриє аномальна спека з Європи

16:03

В Україні прийняли нові правила бронювання: хто втратить "бронь" з 1 вересняФото

15:56

Обсерваторія НАН залучить понад 150 млн грн приватних інвестицій у розвиток наукової інфраструктури

15:55

Як перекласти слово "издержки" українською - правильні варіантиВідео

15:49

Домашній засіб врятує троянди від небезпечної хвороби: як його приготувати

15:32

Китайський гороскоп на липень: Щурам — обережність, Коням — нові пропозиції

15:25

Скандал у Голлівуді: відома актриса заборонила продавати свій лист на аукціоні

14:58

Фінансовий гороскоп на липень: Тельцям — премії, Козерогам — дисципліна

14:32

У хід пішли "чудо-таблетки": росіяни скаржаться на нестачу бензинуВідео

14:18

Навіщо обгортати мітлу фольгою: простий лайфхак для швидшого прибирання

14:12

На Кінбурнській косі підняли синьо-жовтий прапор, окупанти тікають — ЗСУ

14:07

Білик з’явилася в яскравому образі й захотіла з’їсти саму себе

14:00

"Він відчуває себе безпечно і може просто спілкуватися з дітьми": результати проєкту "Загоєння невидимих ран"* від бренду Бепантен® новини компанії

Реклама
13:53

Українська романтична комедія "Випробувальний термін" виходить в прокат у Німеччині

13:44

Чому не можна бажати удачі: пастка для везунчиків

13:31

ЗСУ рознесли три мости і стратегічні НПЗ у глибокому тилу РФ - ГенштабВідео

13:12

"Нові можливості": Україна отримала перший транш за кредитом на €90 млрд

13:08

Трампізм як політична релігія XXI століття: Ейдман про таємний план СШАПогляд

13:08

Православний календар на липень 2026 року: важливі свята та пам’ятні дні

12:56

РФ атакувала месенджери політиків і військових в Україні, Європі та США - СБУ

12:21

"Це було жахливо": відома українська співачка розповіла про втрату дитини

12:03

Настає час удачі: яким знакам пощастить уже наступного місяця

11:55

Попелиця не витримає такого удару: домашній засіб, який діє безвідмовноВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти