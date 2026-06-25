"Пекельне літо для РФ": деталі боїв на "найгарячіших" напрямках фронту

У підрозділах РФ дедалі частіше виникають перебої зі зв’язком, що ускладнює управління військами.

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Стали відомі подробиці ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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У травні звільнено вдвічі більше території, ніж окупувала РФ

За умови належної підтримки Україна зможе подвоїти свої зусилля

Тисячі українських бійців продовжують утримувати позиції

У травні 2026 року Сили оборони України звільнили удвічі більше території, ніж за цей час окупували на фронті російські війська.

Про це заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську, передає Інтерфакс-Україна.

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За словами Боєва, такого результату вдалося досягти завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Що відомо про ситуацію на фронті

Водночас чиновник наголосив, що за умови належної міжнародної підтримки Україна зможе подвоїти свої зусилля.

Боєв зазначив, що українські удари на великі відстані завдають шкоди російській логістиці та впливають на економіку РФ.

За його словами, додаткові інвестиції в сучасні засоби стримування дозволять посилити можливості Сил оборони та наблизити завершення війни.

Ситуація на ЛБЗ: дані Генштабу

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку доби агресор 83 рази атакував позиції Сил оборони.

Ситуація на Півночі

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів у Сумській області. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося три бойові зіткнення. Ворог здійснив 39 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, у тому числі чотири — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону, причому одне бойове зіткнення триває. На Куп’янському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони.

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Ситуація на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 12 спроб загарбників просунутися вперед, причому два бойові зіткнення тривають. На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників просунутися вперед, одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку окупанти провели одну атаку. На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 11 атак, одне бойове зіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 20 разів намагалися витіснити наших воїнів із займаних позицій. Вісімнадцять атак відбито.

Ситуація на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих атак, при цьому одне бойове зіткнення триває досі. На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників.

Бої в районі Покровська: ЗСУ стримують ворога

У районі Покровська тривають запеклі бої. За даними 7-го корпусу ДШВ ЗСУ, російські війська намагаються перетворити місто на ключовий логістичний центр, однак українські сили зосереджені на знищенні каналів зв’язку та постачання противника.

Особливу увагу приділяють ліквідації антен, комунікаційного обладнання та позицій операторів безпілотників. З початку червня українські військові знищили близько 450 антен і понад 120 точок запуску БПЛА.

У результаті у російських підрозділів дедалі частіше виникають перебої зі зв’язком, що ускладнює управління військами, знижує активність дронів і уповільнює наступальні дії.

/ Главред

"Пекельне літо для росіян": WSJ про "ядро" ЗСУ

Незважаючи на багаторічну війну та постійну напругу на фронті, тисячі українських військових продовжують утримувати позиції та виконувати бойові завдання. Як зазначає The Wall Street Journal, ключовою силою української армії залишаються досвідчені бійці, які воюють з перших місяців повномасштабного вторгнення.

Самі військовослужбовці кажуть, що витримувати випробування їм допомагають підтримка родини та міцне братерство в підрозділах. За роки війни товариші по службі стали для багатьох другою родиною.

Найважчим випробуванням захисники називають не бойові дії, а втрату близьких товаришів. Однак, незважаючи на втому та пережиті втрати, вони наголошують, що мають намір продовжувати боротьбу й надалі.

Ситуація на фронті — новини за темою

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Раніше Олександр Сирський зазначав, що українські військові звільнили від російських окупантів 470 квадратних кілометрів. Це сталося з початку контрнаступальної операції.

Нагадаємо, військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з сусідніми підрозділами відбили комбінований наступ ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою в Донецькій області.

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