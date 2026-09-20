'У тебе жінка з причепом': Тарас Цимбалюк зірвався на хейтерів

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" заступився за свою кохану Олену Світлицьку.

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Тарас Цимбалюк відповів хейтерам / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

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Як Тарас Цимбалюк відреагував на хейт через те, що у його обраниці є діти

Які якості Олени Світлицької підкорили серце артиста

Український актор Тарас Цимбалюк, який не так давно офіційно підтвердив роман з Оленою Світлицькою, зіткнувся з неадекватною реакцією хейтерів в Instagram. Артиста обурили коментарі про те, що він нібито обрав "жінку з причепом", адже у Олени є двоє дітей від попередніх стосунків.

Актор опублікував відверті роздуми про те, чому подібні ярлики знецінюють жінок. Тарас вважає, що материнство лише позитивно вплинуло на його обраницю.

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Тарас Цимбалюк записав відповідь хейтерам / скрін з відео

"У тебе жінка з причепом…" Такі коментарі я почав бачити в соцмережах, бо в моєї коханої двоє дітей. І мене не зачіпає слово "причіп", я просто намагаюся зрозуміти певну логіку: тобто, якщо жінка, яка приходить у твоє життя з якоюсь історією, вона в суспільстві позиціонується як менш цінна? Що я думаю? По-перше, моя кохана, моя Оленка - вона як торнадо, вона дуже емоційна, і я готовий йти за нею, і саме материнство дуже гарно надає їй врівноваженості. Воно її не змінює, воно не забирає її унікальну сутність - воно надає абсолютно новий унікальний напрямок", - підкреслив Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк зізнався, що спільне життя з жінкою, яка виховує двох дітей, вимагає роботи над власним егоїзмом, адже чоловік перестає бути єдиним центром уваги. Однак актор вважає цей досвід надзвичайно корисним для дорослої людини.

Олена Світлицька - дівчина Тараса Цимбалюка / скрін з відео

"Так, стосунки з жінкою, яка має двох дітей, - вони складніші, це не тепла ванна, ти тут не будеш центром всесвіту. І це, до речі, корисна річ для дорослого егоїстичного чоловіка, бо ми часто плутаємо хороші стосунки зі зручними. Коли ми входимо в життя одне одного після 30 - у кожного з нас є свій багаж. І так, у когось двоє дітей, у когось два шлюби... Тому я не прийняв Оленку, незважаючи на те, що у неї двоє дітей - це неправильне формулювання питання. Я полюбив її такою, якою вона є насправді. А діти - це частина її шляху", - підсумував артист.

Тарас Цимбалюк відповів хейтерам - відео / скрін з Telegram

Звернення Тараса Цимбалюка дивіться тут.

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Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно та телебачення. Найбільш відомий за ролями в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Крепостна" та "Жіночий лікар".

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