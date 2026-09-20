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"У тебе жінка з причепом": Тарас Цимбалюк зірвався на хейтерів

Христина Трохимчук
20 вересня 2026, 16:21
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Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" заступився за свою кохану Олену Світлицьку.
Тарас Цимбалюк відповів хейтерам
Тарас Цимбалюк відповів хейтерам / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Ви дізнаєтеся:

  • Як Тарас Цимбалюк відреагував на хейт через те, що у його обраниці є діти
  • Які якості Олени Світлицької підкорили серце артиста

Український актор Тарас Цимбалюк, який не так давно офіційно підтвердив роман з Оленою Світлицькою, зіткнувся з неадекватною реакцією хейтерів в Instagram. Артиста обурили коментарі про те, що він нібито обрав "жінку з причепом", адже у Олени є двоє дітей від попередніх стосунків.

Актор опублікував відверті роздуми про те, чому подібні ярлики знецінюють жінок. Тарас вважає, що материнство лише позитивно вплинуло на його обраницю.

відео дня
Тарас Цимбалюк записав відповідь хейтерам
Тарас Цимбалюк записав відповідь хейтерам / скрін з відео

"У тебе жінка з причепом…" Такі коментарі я почав бачити в соцмережах, бо в моєї коханої двоє дітей. І мене не зачіпає слово "причіп", я просто намагаюся зрозуміти певну логіку: тобто, якщо жінка, яка приходить у твоє життя з якоюсь історією, вона в суспільстві позиціонується як менш цінна? Що я думаю? По-перше, моя кохана, моя Оленка - вона як торнадо, вона дуже емоційна, і я готовий йти за нею, і саме материнство дуже гарно надає їй врівноваженості. Воно її не змінює, воно не забирає її унікальну сутність - воно надає абсолютно новий унікальний напрямок", - підкреслив Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк зізнався, що спільне життя з жінкою, яка виховує двох дітей, вимагає роботи над власним егоїзмом, адже чоловік перестає бути єдиним центром уваги. Однак актор вважає цей досвід надзвичайно корисним для дорослої людини.

Олена Світлицька - дівчина Тараса Цимбалюка
Олена Світлицька - дівчина Тараса Цимбалюка / скрін з відео

"Так, стосунки з жінкою, яка має двох дітей, - вони складніші, це не тепла ванна, ти тут не будеш центром всесвіту. І це, до речі, корисна річ для дорослого егоїстичного чоловіка, бо ми часто плутаємо хороші стосунки зі зручними. Коли ми входимо в життя одне одного після 30 - у кожного з нас є свій багаж. І так, у когось двоє дітей, у когось два шлюби... Тому я не прийняв Оленку, незважаючи на те, що у неї двоє дітей - це неправильне формулювання питання. Я полюбив її такою, якою вона є насправді. А діти - це частина її шляху", - підсумував артист.

'У тебе жінка з причепом': Тарас Цимбалюк зірвався на хейтерів
Тарас Цимбалюк відповів хейтерам - відео / скрін з Telegram

Звернення Тараса Цимбалюка дивіться тут.

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Про персону: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно та телебачення. Найбільш відомий за ролями в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Крепостна" та "Жіночий лікар".

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