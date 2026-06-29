Графіки відключень повернулись: де і коли світла не буде найдовше, список областей

В Україні прогнозують повернення погодинних відключень світла 30 червня через аномальну спеку. Які графіки чекають на Київ та регіони з 16:00 до 22:00.

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Графіки відключення світла по регіонах - коли і де не буде світла 29 і 30 червня / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Як будуть відключати світло по регіонах

Скільки будуть тривати відключення світла влітку та чому друга половина літа стане найважчим періодом

Які регіони можуть отримати найжорсткіші графіки

В Україні через аномальну спеку та різке зростання споживання електроенергії знову готуються до можливого запровадження графіків погодинних відключень. НЕК "Укренерго" вже попередила операторів системи розподілу про необхідність бути готовими до обмежень 30 червня. У більшості областей прогнозуються відключення у вечірній пік – з 16:00 до 22:00, а також обмеження для промисловості та бізнесу.

Главред зібрав головне, що варто знати про графіки відключень в регіонах та з'ясувавв, чого чекати українцям далі.

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Рівненщина вже зіткнулася з аварійними вимкненнями

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що 29 червня через екстремальну спеку в області вже почались аварійні знеструмлення.

"Аномальна спека призвела до перенавантаження енергосистеми. Через це упродовж дня 29 червня в області виникають аварійні знеструмлення", - повідомив Олександр Коваль.

За його словами, енергетики працюють у посиленому режимі, а ситуація перебуває під контролем. Очільник області закликав мешканців максимально відповідально користуватися електроенергією, особливо у період з 16:00 до 23:00, коли навантаження є найбільшим.

"Особливо необхідно не навантажувати систему з 16:00 до 23:00. За прогнозами синоптиків, така спека протримається до 2 липня", - наголосив він.

Графіки відключень світла Хмельницька область

29 червня в Хмельницькій області введено аварійні відключення світла.

"Через екстремальні погодні умови 29 червня в окремих районах міста та області сталися аварійні відключення електроенергії", - повідомили в АТ "Хмельницькобленерго".

Крім того, на 30 червня компанія попередила про можливість введення графіків погодинних відключень з 16:00 до 22:00 в обсязі однієї черги, а також повного застосування графіків обмеження потужності для промисловості.

"У зв'язку з динамічним станом об'єднаної енергетичної системи України можливе коригування прогнозованих обсягів обмежень", - наголосили енергетики.

Графіки відключення світла Київ та Київщина

Для столиці вже оприлюднено попередній прогноз.

30 червня можливе застосування графіків погодинних відключень із 16:00 до 22:30. Передбачено дві часові черги:

16:00–19:30;

19:00–22:30.

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Для окремих адрес відключення можуть тривати до 3 годин 30 хвилин, хоча частина споживачів може залишатися без світла лише близько двох годин. Остаточні списки адрес рекомендують перевіряти на ресурсах ДТЕК.

Графіки відключення світла Львівська область

"Львівобленерго" попередило про можливість введення графіків погодинних відключень 30 червня.

"У вівторок, 30 червня, з 16:00 до 22:00 прогнозується введення графіку погодинних відключень у Львові та області", - повідомили енергетики.

У компанії зазначили, що після отримання остаточного розпорядження НЕК "Укренерго" графіки будуть оприлюднені на офіційному сайті, у мобільному застосунку "КомКом", а також у Telegram, Viber, Facebook та Instagram.

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Графіки відключення світла Івано-Франківська область

"Прикарпаттяобленерго" вже опублікувало погодинний графік на 30 червня.

Відключення відбуватимуться по чергах:

1 черга (1.1, 1.2) - 19:00 – 20:00

2 черга (2.1, 2.2) - 17:00 – 18:00

3 черга (3.1, 3.2) - 20:00 – 21:00

4 черга (4.1, 4.2) - 21:00 – 22:00

5 черга (5.1, 5.2) - 16:00 – 17:00

6 черга (6.1, 6.2) - 18:00 – 19:00

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"Завтра для побутових споживачів прогнозуються графіки погодинних вимкнень", - повідомили в компанії.

Графіки відключення світла Кіровоградська область

У регіоні прогнозується одночасне застосування як графіків погодинних відключень для населення, так і графіків обмеження потужності для підприємств.

Для бізнесу можливі обмеження з 16:00 до 22:00 у повному обсязі.

Для населення передбачається застосування однієї черги графіків погодинних відключень.

Що таке черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Крім того, оприлюднено детальний графік відключень:

1 черга - 16:00–18:00;

2 черга - 19:00–21:00;

4 черга - 18:00–20:00;

інші черги наразі прогнозуються без відключень.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому можливе коригування або навіть скасування прогнозованих обмежень", - зазначили в "Кіровоградобленерго".

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Також компанія закликала не користуватися одночасно кількома потужними електроприладами та перенести енергоємні процеси після 22:00.

Графіки відключення світла Житомирська область

"Житомиробленерго" повідомило, що з 16:00 до 22:00 можливе застосування графіків погодинних відключень для населення в обсязі однієї черги.

Для промисловості та бізнесу прогнозуються графіки обмеження потужності у повному обсязі.

Енергетики наголошують, що обсяги можуть бути скориговані залежно від оперативної ситуації в об'єднаній енергосистемі.

Графіки відключення світла Вінницька область

"Вінницяобленерго" пояснило, що головною причиною можливих відключень стало різке збільшення споживання електроенергії через спеку.

"На завтра, 30 червня, прогнозується можливе застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів та графіків обмеження потужності (ГОП) для промисловості. Такі заходи необхідні для збереження балансу в Об'єднаній енергосистемі в умовах різкого зростання споживання електроенергії. Основна причина - аномально високі температури. У спекотні дні значно зростає використання кондиціонерів і систем охолодження", - зазначили в компанії.

Енергетики також нагадали, що система працює в умовах відновлення після російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Жителів області закликають по можливості переносити використання пральних машин, бойлерів, посудомийних машин та іншої енергоємної техніки на період із 10:00 до 16:00 або після 22:00.

Графіки відключення світла Миколаївська область

"Миколаївобленерго" повідомило про можливе застосування графіків погодинних відключень.

"У вівторок, 30 червня, з 16:00 до 22:00 можливе застосування графіків погодинних відключень обсягом одна черга", - повідомили в компанії.

Також споживачів попередили, що оперативна ситуація може змінюватися протягом дня.

Графіки відключення світла Дніпропетровська область

ДТЕК "Дніпровські електромережі" вже опублікував попередні графіки.

У компанії підкреслили, що остаточне рішення ухвалюватиме виключно НЕК "Укренерго" після оцінки фактичного навантаження на енергосистему.

"Це не означає, що графіки будуть застосовані обов'язково", - наголосили в ДТЕК.

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Споживачам рекомендують регулярно перевіряти інформацію саме за своєю адресою.

Графіки відключення світла Запорізька область

"Запоріжжяобленерго" також отримало попередження від НЕК "Укренерго".

"30 червня в період з 16:00 до 22:00 по Запорізькій області можливе застосування графіків погодинних відключень в обсязі однієї черги одночасно", - повідомили енергетики.

Для промисловості прогнозуються графіки обмеження потужності у повному обсязі.

Графіки відключення світла Черкаська область

У Черкаській області також прогнозуються погодинні відключення однієї черги у період з 16:00 до 22:00.

Для підприємств та бізнесу можливе застосування графіків обмеження потужності у повному обсязі.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому можливе коригування прогнозованих обсягів", - зазначили в "Черкасиобленерго".

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Сергій Коваленко пояснив, чому саме спека може стати головним випробуванням для енергосистеми

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко наголосив, що Україна разом із більшістю європейських країн увійшла у фазу аномально високих температур. Для енергетики це означає стрімке збільшення навантаження, адже саме влітку різко зростає використання систем кондиціонування як у житловому секторі, так і в бізнесі.

"Європа, а разом із нею і Україна, увійшли у період аномальної спеки. Для енергетики це означає одне - різке зростання споживання. У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на систему", - зазначив Коваленко.

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Він пояснив, що значну частину додаткового навантаження формують не лише домашні кондиціонери. Великі офісні центри, торговельні комплекси, магазини, виробничі підприємства та інші комерційні об'єкти використовують потужні системи охолодження, які суттєво збільшують споживання електроенергії саме у години максимального попиту. При цьому проблема полягає не лише у збільшенні навантаження. Високі температури створюють додатковий стрес для обладнання, яке вже понад чотири роки працює у надзвичайно складних умовах війни та неодноразово зазнавало пошкоджень через російські атаки.

Після масованих зимових обстрілів енергетикам вдалося відновити значну частину пошкоджених об'єктів та стабілізувати роботу системи. Однак зараз триває активний сезон ремонтів, тому частина обладнання перебуває на профілактиці, а інша змушена працювати практично на межі технічних можливостей.

"Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі. Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв. Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими", - наголосив Коваленко.

Скільки будуть тривати відключення світла влітку

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв’ю РБК-Україна пояснив, що головною загрозою для стабільної роботи енергосистеми залишаються не погодні умови самі по собі, а можливість нових масованих атак Росії по об'єктах генерації. Саме військовий фактор, за його словами, визначатиме необхідність запровадження графіків.

"За відсутності ворожих ударів ми маємо високі шанси працювати без обмежень. Але ворог абсолютно розуміє, як спроектована наша енергосистема. Якщо будуть масовані атаки по генерації, потрібно буде балансувати енергосистему. Це можливо за рахунок обмежень та відключень", - зазначив Зайченко.

Водночас він звернув увагу, що ситуація нинішнього літа значно краща, ніж рік тому. За останній час в Україні з'явилося більше розподіленої генерації, активно будуються нові електростанції із додатковими рівнями фізичного захисту, а також посилено захист ключових підстанцій як "Укренерго", так і операторів систем розподілу. Це суттєво підвищує стійкість енергосистеми навіть в умовах війни.

Окремо очільник компанії попередив, що після масштабних російських атак тривалість можливих обмежень може збільшитися саме у вечірні години, коли навантаження є найбільшим. Денний попит переважно покриватиметься атомною генерацією, імпортом та відновлюваними джерелами, однак вечірній максимум доведеться компенсувати за рахунок тимчасових обмежень для споживачів.

"Потенційно після масованих обстрілів можливі навіть не 2–3 години, а до 5 годин у пікові періоди. Денну зону ми покриємо за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої і відновлюваної генерації, а вечірні піки, на жаль, потрібно буде балансувати за рахунок наших споживачів", - наголосив Зайченко.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Чому друга половина літа стане найважчим періодом

Окремо Віталій Зайченко детально описав сезонні особливості роботи української енергосистеми. За його словами, навесні ситуацію значно покращило різке збільшення виробництва електроенергії із сонячних електростанцій, причому як промислових, так і домашніх.

"Якщо говорити про літній період роботи енергосистеми, то варто почати з весни, коли виробництво електроенергії з відновлюваних джерел відчутно зросло", - зазначив він.

Водночас зараз атомні електростанції проходять планову ремонтну кампанію. Саме тому у другій половині липня та на початку серпня очікується найнижчий рівень виробництва електроенергії на АЕС. Саме цей період може збігтися із піком літньої спеки, коли використання кондиціонерів традиційно різко збільшує навантаження. За оцінками "Укренерго", у разі тривалого періоду температур понад 30 градусів споживання може зрости приблизно на чверть.

Для компенсації такого попиту енергосистема використовуватиме кілька джерел. Йдеться про відновлену теплову та гідрогенерацію, газові електростанції, які запускаються переважно у години вечірнього максимуму, а також імпорт електроенергії із країн Європи. Попри це енергетики наголошують, що допомога споживачів також залишається критично важливою.

"Споживач має допомагати енергосистемі - обмежувати користування потужними електроприладами у пікові години зранку та ввечері", - наголосив Зайченко.

Які регіони можуть отримати найжорсткіші графіки

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що українцям слід бути готовими до можливого повернення погодинних відключень уже цього літа. На його думку, ключовим фактором стане тривала спека, яка різко збільшить навантаження на енергосистему.

"Особливо це стосується Києва, Одеси і, безумовно, прифронтових регіонів. Можливо також Дніпропетровської області", - зазначив Омельченко в ефірі "Ранок.LIVE"..

Експерт пояснив, що сонячні електростанції справді допомагають підтримувати баланс енергосистеми у денний час, однак їх можливостей недостатньо для компенсації вечірнього максимуму споживання, коли виробіток сонячної генерації різко падає, а попит продовжує залишатися високим.

За оцінками Омельченка, за умов різкого потепління українцям слід бути готовими до графіків тривалістю приблизно дві-три години на добу. Найскладніша ситуація може скластися саме у великих містах із високою концентрацією споживачів, а також у прифронтових областях, де енергетична інфраструктура залишається найбільш вразливою.

"Українцям варто бути готовими до повернення графіків відключень у разі різкого підвищення температури повітря", - наголосив Омельченко.

Як приготувати їжу без світла / Інфографіка: Главред

Омельченко представив три можливі сценарії розвитку ситуації

Окремо експерт проаналізував одразу три варіанти проходження літнього сезону - оптимістичний, базовий та песимістичний.

"Оптимістичний сценарій передбачає мінімальну кількість днів із температурою понад 30 градусів та низьку інтенсивність російських атак. У такому випадку графіки для населення можуть застосовуватися рідко й не більше двох годин на добу", - зазначив Омельченко.

У базовому сценарії передбачається спекотне літо, однак без масштабних атак по енергетиці. За таких умов дефіцит потужності може становити від двох до двох із половиною гігават, а погодинні відключення застосовуватимуться приблизно дві-чотири години на добу лише у найспекотніші дні.

Найгірший сценарій, за словами експерта, можливий у разі поєднання тривалої спеки із новими масованими ударами Росії по ключовій інфраструктурі. Тоді дефіцит електроенергії може зрости до чотирьох гігават, а графіки для населення діятимуть до восьми годин на добу. Найбільше це торкнеться Києва, Одеської області та прифронтових регіонів.

"Найбільш вразливі регіони - усі прифронтові області, Одеська область та місто Київ, де графіки можуть бути довшими, ніж у середньому по країні", - підкреслив Омельченко.

Як зекономити світло / Інфографіка: Главред

Система вже входить у період підвищених ризиків

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв звернув увагу, що ознаки перевантаження мереж уже почали проявлятися ще до настання пікової літньої спеки. За його словами, в окремих районах Києва вже двічі виникали ситуації, коли через надмірне навантаження вимикалося обладнання розподільчих підстанцій.

"Ми ще три доби тому зайшли в незворотні періоди цього літа. Це системні обмеження як промислових, так і побутових споживачів електричної енергії", - зазначив Ігнатьєв в ефірі День.LIVE.

Експерт пояснив, що головною причиною таких випадків стало стрімке збільшення використання електроенергії під час спекотної погоди. Додаткове навантаження створюють насамперед кондиціонери, які одночасно починають працювати у житлових будинках, офісах та торговельних центрах. За його словами, саме вечірні години залишаються найбільш проблемними, адже сонячна генерація вже не виробляє електроенергію, тоді як температура повітря ще залишається високою.

Він також звернув увагу, що аналогічні оцінки щодо можливих обмежень вже озвучував голова "Укренерго" Віталій Зайченко. Саме тому українцям варто уважно стежити за повідомленнями операторів системи розподілу та бути готовими до можливих вечірніх графіків відключень.

"При таких температурних режимах ми очікуємо обмеження побутових споживачів до п'яти годин у вечірні години, коли сонце вже не світить, але зберігаються високі температури і люди масово використовують кондиціонери", - підсумував Ігнатьєв.

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Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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