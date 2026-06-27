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Загроза "котла" та нова ціль ЗСУ: що означає поява українського прапора на Кінбурні

Юрій Берендій
27 червня 2026, 12:39
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Сили оборони практично відрізали постачання російських військ на Кінбурнському півострові. Експерти оцінили ймовірність створення оперативного котла.
Загроза 'котла' та нова ціль ЗСУ: що означає поява українського прапора на Кінбурні
Що означає поява українського прапора на Кінбурні / Колаж: Главред

Ключові тези:

  • ЗСУ підняли прапор України на Кінбурні та відрізали логістику РФ
  • Військові змусили ворога відступити, наразі триває його евакуація
  • У ВМС наголошують, що коса все ще залишається зоною бойових дій

На Кінбурнській косі, яка залишається під російською окупацією від початку повномасштабної війни, підняли державний прапор України. Одночасно з цим, Сили оборони продовжують завдавати ударів по російських позиціях, руйнують логістику ворога та змушують окупаційні підрозділи зазнавати дедалі більших труднощів із забезпеченням.

Главред з’ясував, чи можна говорити про звільнення Кінбурнської коси та що означає поява там українського прапора.

відео дня

Логістика росіян практично зруйнована, операція на Кінбурні триває

В оперативно-тактичному угрупованні "Одеса" повідомили, що українські військові продовжують комплексну операцію на Південному напрямку. Її головною метою залишається послаблення російського угруповання на Кінбурнському півострові шляхом системного ураження командних пунктів, місць запуску безпілотників та логістичних маршрутів. Поява українського прапора над Кінбурном стала ще одним елементом цієї операції, який демонструє, що Україна не відмовляється від боротьби за окуповану територію.

"Сили оборони здійснюють комплексну операцію на шляху до Криму та нагадують окупантам, хто – хазяїн на цій землі. Український прапор з’явився на Кінбурнському півострові. Це – південь Миколаївщини, який досі вважався окупованим", — зазначили військові в коментарі 24 каналу.

Кинбурнская коса инфографика
Кінбурнська коса / Інфографіка: Главред

У командуванні пояснили, що останнім часом українські підрозділи цілеспрямовано знищують важливі військові об'єкти росіян. Зокрема, було уражено пункти управління ударними безпілотниками "Молнія", розташовані південніше Кінбурна біля населеного пункту Очаківське. Саме звідти окупанти регулярно запускали дрони по цивільній інфраструктурі правобережної частини Миколаївської області. Під ударами російських БпЛА опинялися житлові будинки та автомобілі мирних мешканців. У військовому командуванні підкреслили, що комплексне ураження таких об'єктів безпосередньо впливає на можливості ворога продовжувати атаки.

"Зараз ми разом із силами та засобами старших начальників з УВ(с) "Південь" практично відрізали логістику окупантів на Кінбурнській косі. Постачання боєприпасів, продовольства та пального фактично зупинене. Солдат без їжі та прісної води воювати не зможе. Тому, за даними розвідки, у них зараз йде евакуація", — заявив командир ОТУ "Одеса" полковник Денис Носіков.

Росіяни евакуйовуються з Кінбурна

У Регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Південь" опублікували відео з українським прапором на Кінбурнській косі.

"Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони", — повідомили українські військові.

У командуванні уточнили, що останні удари стали частиною системної кампанії зі знищення російських сил на південному напрямку.

"Ми не зупиняємося! Колись наші танки все ж дійдуть до Джанкоя!", — наголосили у Силах територіальної оборони "Південь".

Що відбувається на Кінбурнській косі – DeepState

Аналітики DeepState закликали критично ставитися до повідомлень, які масово поширювалися після появи українського прапора на Кінбурнській косі.

"На сьогоднішній день немає жодних підтверджень про активний відхід росіян з коси. Більш того, ворог продовжує застосовувати місцевість для пусків БПЛА "Молнія" в бік Миколаєва та Херсону та має інші засоби у вигляді РЕБ та РЕР", — зазначили аналітики.

У DeepState пояснили, що Сили оборони справді активно ускладнюють роботу російського угруповання на Кінбурні, регулярно завдаючи ударів по позиціях, логістиці та техніці противника. Однак це не означає автоматичного звільнення території або початку масштабного наступу. Ворог, попри втрати, продовжує використовувати косу як плацдарм для атак безпілотниками та розміщення засобів радіоелектронної боротьби.

Кінбурнська коса
Кінбурнська коса / Фото: Deepstatelivemap

"Ніякого наступу на Кінбурнській косі не відбувається, а прапор було скинути з дрону, що є просто приємним фактом", — підкреслили експерти DeepState.

Хто встановив прапор на Кінбурнській косі

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що державний прапор України на Кінбурнській косі з'явився не випадково. За його словами, спеціальну операцію виконали військовослужбовці ВМС України, однак деталі її проведення з міркувань безпеки поки не розголошуються. Він наголосив, що символічний ефект такої акції має важливе психологічне значення як для українців, так і для російських окупантів.

"Демонстрація прапора — це дуже важливий момент будь-яких бойових дій. Росіяни не шкодують життів своїх солдатів для того, щоб встановити триколор навіть на тих територіях, які вони не захопили. Ми, звісно, так не робимо, тому що для нас люди важливіші за символи. Але коли така можливість є, ми про себе нагадуємо, а саме, що Кінбурн — це Україна", — наголосив Дмитро Плетенчук в коментарі ТСН.

Він також підтвердив, що останні удари по російських підрозділах на Кінбурні були надзвичайно болючими для противника. За його словами, окупанти зазнали серйозних втрат і були змушені відійти до своїх основних позицій. Разом із цим українські військові продовжують методично руйнувати логістичне забезпечення ворога, що безпосередньо впливає на його боєздатність. Водночас речник наголосив, що це не означає повного припинення російської присутності на косі, оскільки окупанти й надалі намагатимуться використовувати її для ударів по Очакову, Куцурубській громаді та всьому узбережжю Миколаївської області.

"Але станом на зараз говорити, що територія Кінбурнської коси звільнена від противника — ми не можемо. Вона залишається зоною бойових дій, робота по знищенню противника триває", — підкреслив Дмитро Плетенчук.

Чому Кінбурнська коса залишається однією з ключових цілей

Пояснюючи стратегічне значення Кінбурнської коси, Дмитро Плетенчук звернув увагу, що контроль над цією територією дозволяє Росії фактично блокувати вихід із миколаївських морських портів до Чорного моря. Крім того, окупанти використовують косу як плацдарм для постійного тиску на прибережні громади Миколаївської області та контролю Бузько-Дніпровсько-лиманського каналу.

Він додав, що остаточне визволення Кінбурнської коси напряму залежить від загальної ситуації на південному фронті. За його словами, повне звільнення стане можливим лише під час масштабної загальновійськової операції, коли українські сили зможуть просунутися з материкової частини у напрямку лівобережжя Херсонської області. До цього часу українські військові продовжуватимуть системно послаблювати противника, руйнуючи його логістичні можливості та примушуючи російське командування витрачати дедалі більше ресурсів на утримання своїх позицій.

"Без логістики росіянам воювати буде набагато складніше. Тому наперед забігати не будемо, а тим більше недооцінювати противника — там потужне угрупування. Але менше з тим, ми даємо їм бій і так, змушуємо зайвий раз задуматися, а чи варто їм заходити на косу", — резюмував Дмитро Плетенчук.

Загроза 'котла' та нова ціль ЗСУ: що означає поява українського прапора на Кінбурні
Херсон / Інфографіка: Главред

Російські війська можуть опинитися в оперативному котлі

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що ситуація навколо Кінбурнської коси дедалі більше нагадує логістичну пастку для російських військ.

"Якщо українські військові відріжуть логістику окупантів так само, як зараз це відбувається щодо Криму, для росіян там сформується оперативний котел. Вони розуміють, що не виживуть у такій ситуації, тому вже починають відходити. Вони виводять війська, бо усвідомлюють, що вихід наших сил у напрямку Скадовська, у тому числі з боку Олешок, є цілком можливим", — зазначив Світан в коментарі 24 каналу.

Водночас експерт наголосив, що навіть за сприятливого розвитку подій мова не йде про блискавичну операцію. На його думку, потенційне просування українських сил до району Скадовська можливе лише за умови накопичення достатніх ресурсів і створення необхідної переваги над противником. Найважливішою передумовою він називає авіаційну складову. Саме українська авіація, переконаний Світан, повинна поступово придушити російську систему протиповітряної оборони та завдати максимального ураження наземним підрозділам. Лише після цього може виникнути реальна можливість для форсування Дніпра та розвитку наступальних дій на лівобережжі Херсонської області.

Яке головне завдання стоїть перед Силами оборони

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко в ефірі Київ 24 звернув увагу, що Кінбурнська коса давно використовується російськими військами як важливий військовий майданчик. Саме звідти противник запускає безпілотники, веде радіоелектронну розвідку та розгортає комплекси радіоелектронної боротьби, які створюють суттєві перешкоди для роботи українських морських і повітряних дронів.

"Якщо подивитися на попередній розвиток подій, то ворог то відходив, то знову заходив на цю територію. Фактично вони діють там на ротаційній основі", — пояснив Мусієнко.

За словами аналітика, нині район Кінбурнської коси залишається місцем активних бойових дій, тому оцінювати ситуацію лише через присутність або відсутність окремих підрозділів було б передчасно.

"Головна мета України — не просто зайти на косу. Першочергово потрібно знищити сили й засоби, які росіяни використовують для атак та боротьби з нашими безпілотниками. Саме це є ключовим завданням. А питання подальшого перебування наших підрозділів після повного витіснення противника вирішуватиметься вже на наступному етапі", — наголосив військовий аналітик.

Кінбурнська коса
Кінбурнська коса / Фото: УНІАН

Кінбурнська коса може стати частиною значно більшої операції

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що поява українського прапора на Кінбурнській косі може бути лише одним із елементів більш масштабної покрокової операції українських Сил оборони на півдні. За його словами, значення цієї території виходить далеко за межі локального плацдарму, адже вона суттєво впливає на безпекову ситуацію в Миколаївській, Херсонській та навіть Одеській областях.

"Кінбурнська коса має надзвичайно важливе стратегічне значення. Саме звідти окупанти можуть здійснювати удари, диверсії та нальоти у напрямку Очакова, Миколаївської області, а також створювати загрози для Одеського регіону. Крім того, вони частково контролюють Дніпровський лиман", — наголосив Коваленко в коментарі УНІАН.

Аналітик детально пояснив, що присутність російських підрозділів на косі фактично обмежує судноплавство у Дніпровському лимані та створює постійну небезпеку для цивільного й військового транспорту. Через це значно ускладнюється безпекова ситуація для Очакова, Миколаєва, Херсона та частково Одеси. Саме тому, на його думку, повна зачистка від російських окупаційних військ Кінбурнської коси має принципове значення. Йдеться не лише про окремі ділянки, а про весь район — від території Національного природного парку "Білоберіжжя Святослава" до Ягорлицького заказника та, за можливості, ще глибше.

"Ідеальним варіантом було б повне очищення всієї Кінбурнської коси. Це дозволило б перетворити Дніпровський лиман на значно безпечнішу акваторію та істотно покращити безпекову ситуацію для Миколаєва, Очакова, Одеси і частково Херсона", — підкреслив оглядач.

Кінбурнська коса
Кінбурнська коса / Фото: УНІАН

Логістичний локдаун поступово виснажує російське угруповання

Коваленко також звернув увагу, що можливий відхід російських військ із окремих позицій на Кінбурнській косі може бути прямим наслідком комплексних дій українських Сил оборони щодо руйнування логістики противника. Він наголосив, що ситуація на Херсонщині суттєво відрізняється від Запорізького напрямку або Криму через специфіку транспортної мережі, однак навіть там російські можливості поступово скорочуються.

"Якщо брати саме західну частину коси та адміністративний кордон із Миколаївщиною, там не так багато важливих транспортних шляхів. Фактично ключовою залишається дорога у напрямку Бехтерів. Саме тому окремі райони можуть найближчим часом опинитися у дуже цікавому становищі", — зазначив експерт.

За його словами, нині українські військові мають значно більше інструментів впливу на окуповану частину Херсонської області, ніж це було навіть рік тому. Руйнування логістики, удари по тилових об'єктах та постійний тиск на транспортні маршрути поступово створюють умови, за яких окремі ділянки фронту можуть бути звільнені значно швидше. Водночас він підкреслив, що якщо російські війська залишають певні позиції, ці райони не можуть залишатися порожніми — їх обов'язково займають українські підрозділи, які розвивають подальший наступ.

"Якщо російські окупанти залишають свої позиції, вони не залишаються пустими. Їх обов'язково займають інші сили. Саме тому ми можемо говорити про поступовий розвиток подій, який здатен прискорити звільнення окремих територій", — наголосив Коваленко.

Крим не є першочерговою ціллю

На думку військово-політичного оглядача, нинішні події навколо Кінбурнської коси варто розглядати як частину ширшої стратегії, спрямованої на максимальне виснаження російського угруповання на півдні України. Він підкреслив, що хоча суспільна увага часто зосереджена на Криму, першочерговою військовою ціллю залишається саме звільнення материкової частини Херсонської та Запорізької областей.

Коваленко також зазначив, що сама Кінбурнська коса є складною територією для тривалого утримання навіть після її звільнення. Саме тому потенційна операція, якщо вона реалізовуватиметься, повинна виходити далеко за межі окремої вузької ділянки суші та охоплювати значно ширший район. Лише за таких умов можна буде забезпечити довготривалий контроль над акваторією Дніпровського лиману та створити стійку систему оборони.

"Багато хто зараз говорить про Крим, але це не є першочерговою метою. Основне завдання — материкова частина півдня України. Якщо зараз на Кінбурнській косі справді щось відбувається, то це може бути лише одним із елементів значно більшої операції. Позитивні тенденції вже помітні, а операції на лівому березі Дніпра є цілком реалістичними, тоді як розмови про десант у Крим наразі виглядають фантастичними", — підсумував аналітик.

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Про персону: Дмитро Плетенчук

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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