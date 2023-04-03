Жителі в паніці вибігали з будинків: у РФ зафіксували потужний землетрус

Підземні поштовхи сталися на глибині 100 кілометрів. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в акваторії в 44 км від міста Петропавловськ-Камчатський.

У РФ зафіксували потужний землетрус / Фото: росЗМІ

В країні-окупанті Росії на Камчатці стався сильний землетрус магнітудою 6,9 бала. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в акваторії Авачинської затоки – в 44 км від міста Петропавловськ-Камчатський. Місцеві жителі в паніці вибігали з будинків.

Перші поштовхи були зафіксовані в акваторії Авачинської затоки, проте загроза цунамі не оголошувалася, повідомляють росЗМІ.

Сейсмостанція "Петропавловськ" повідомляє, що підземні поштовхи сталися на глибині 100 кілометрів. За інформацією місцевого управління МНС, жертв і руйнувань внаслідок стихійного лиха немає.

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Очевидці землетрусу опублікували фото й відео, які суперечать офіційним заявам МНС. Так, місцеві жителі повідомляють, що в будівлях тряслися стіни і падали речі з полиць.

Наслідки землетрусу на Камчатці / Фото росЗМІ

У будівлях тряслися стіни та падали речі з полиць / Фото росЗМІ

Найбільше підземні поштовхи відчули жителі Петропавловськ-Камчатського, Вілючинська та Єлізовського району - тут співробітники МНС проводили евакуацію населення.

Як повідомляв Главред, після руйнівного землетрусу в Туреччині на початку лютого громадяни країни-агресора РФ проявили мінімум співчуття до постраждалої країни, а депутат Держдуми РФ Семен Багдасаров вибухнув погрозами на адресу Туреччини в ефірі пропагандистського російського телеканалу. Він закликав напасти на Туреччину і "віджати" у неї Константинополь (Стамбул). За його словами, потрібно користуватися можливістю, поки Туреччина "перебуває у важкому становищі".

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