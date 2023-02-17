Росію сильно струсонуло: у країні зафіксували потужний землетрус

Країну-терористку Росію у п'ятницю, 17 лютого, сколихнув потужний землетрус. Сила поштовхів оцінюється у 5,3 бала за шкалою Ріхтера.
Як повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр, потужний землетрус стався у районі Курильських островів. За місцевим часом підземні поштовхи сталися о 22:38.
Епіцентр сейсмологічної активності знаходився на відстані 35 кілометрів на північний захід від острова Матуа.
Осередок підземних поштовхів – на глибині 166 кілометрів.
Наразі про наслідки землетрусу в Росії нічого невідомо. Ймовірно, пошкоджень чи постраждалих не було.
Варто зазначити, що десять днів тому, 7 лютого, біля Курильських островів також фіксували землетрус магнітудою 5,8 балів за шкалою Ріхтера. Тоді осередок землетрусу розташовувався на глибині 42 кілометрів і на відстані 189 кілометрів від Північно-Курильська.
Землетруси в Туреччині та Сирії
Вранці 6 лютого в Туреччині пройшла серія потужних землетрусів. Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року. Тоді загинули майже 33 тис.осіб, близько 100 тис. постраждали.
Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.
Згідно з останніми даними, кількість загиблих в Туреччині досягло 38 044 осіб, передає агенство Анадолу.
Аль-Джазіра повідомляє, що кількість загиблих в Сирії становить 5,8 тис., таким чином, кількість жертв землетрусу в обох країнах перевищила 43,8 тис.
Як зазначив сейсмолог Олександр Кендзьора, землетруси в Туреччині виникли в сейсмоактивному поясі до якого відноситься і Україна. За його словами, землетруси можна очікувати в Києві та Криму.
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