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Росію сильно струсонуло: у країні зафіксували потужний землетрус

17 лютого 2023, 20:38
Потужний землетрус стався у районі Курильських островів. За місцевим часом підземні поштовхи сталися о 22:38.
землетрясение
Росію сколихнув потужний землетрус / pixabay.com, unsplash.com

Країну-терористку Росію у п'ятницю, 17 лютого, сколихнув потужний землетрус. Сила поштовхів оцінюється у 5,3 бала за шкалою Ріхтера.

Як повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр, потужний землетрус стався у районі Курильських островів. За місцевим часом підземні поштовхи сталися о 22:38.

Епіцентр сейсмологічної активності знаходився на відстані 35 кілометрів на північний захід від острова Матуа.

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Осередок підземних поштовхів – на глибині 166 кілометрів.

Наразі про наслідки землетрусу в Росії нічого невідомо. Ймовірно, пошкоджень чи постраждалих не було.

Варто зазначити, що десять днів тому, 7 лютого, біля Курильських островів також фіксували землетрус магнітудою 5,8 балів за шкалою Ріхтера. Тоді осередок землетрусу розташовувався на глибині 42 кілометрів і на відстані 189 кілометрів від Північно-Курильська.

Землетруси в Туреччині та Сирії

Вранці 6 лютого в Туреччині пройшла серія потужних землетрусів. Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року. Тоді загинули майже 33 тис.осіб, близько 100 тис. постраждали.

Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.

Згідно з останніми даними, кількість загиблих в Туреччині досягло 38 044 осіб, передає агенство Анадолу.

Аль-Джазіра повідомляє, що кількість загиблих в Сирії становить 5,8 тис., таким чином, кількість жертв землетрусу в обох країнах перевищила 43,8 тис.

Як зазначив сейсмолог Олександр Кендзьора, землетруси в Туреччині виникли в сейсмоактивному поясі до якого відноситься і Україна. За його словами, землетруси можна очікувати в Києві та Криму.

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