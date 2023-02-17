У Туреччині з-під завалів через 10 днів після землетрусу врятували 17-річну дівчину

Алейну Олмез врятували недалеко від епіцентру одного з землетрусів - в провінції Кахраманмараш. Дівчині вдалося протриматися, хоча вона отримала поранення.

Землетрус у Туреччині забрав життя понад 38 тисяч людей / Фото aa.com.tr

У четвер, 16 лютого, у Туреччині з-під завалів одного з будинків, який був зруйнований внаслідок потужного землетрусу 6 лютого, вдалося врятувати 17-річну дівчину. Вона провела під завалами 248 годин, тобто понад 10 днів.

Алейну Олмез врятували недалеко від епіцентру одного з землетрусів - в турецькій провінції Кахраманмараш. Дівчині вдалося протриматися, хоча вона отримала поранення, а на вулиці була морозна погода.

Рятувальник, який брав участь в пошуковій операції та порятунку Алейни Алі Акдоган сказав, що дівчина виглядала здоровою, коли її дістали.

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"Вона відкривала і закривала очі", - сказав він.

За його словами, дівчину не одразу вдалося дістати з-під завалів, для цього знадобилося багато часу. Останні години вона перебувала з рятувальниками на зв'язку.

Алейна Олмез провела під завалами 248 годин / Фото Фото aa.com.tr

Турецькі ЗМІ вже назвали порятунок Алейни справжнім дивом. Вони додали, що на гелікоптері її доставили в лікарню Анкари.

Землетруси в Туреччині та Сирії

Вранці 6 лютого у Туреччині сталася серія потужних землетрусів. Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим в країні з 1939 року – тоді, 84 роки тому, загинули майже 33 тисяч осіб, близько 100 тисяч постраждали.

Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан.

Згідно з останніми даними, кількість загиблих в Туреччині досягло 38 044 осіб, передає агенство Анадолу.

Аль-Джазіра повідомляє, що кількість загиблих в Сирії становить 5,8 тис., таким чином, кількість жертв землетрусу в обох країнах перевищила 43,8 тис.

Президент України Володимир Зеленський відправив до Туреччини українських рятувальників, які будуть задіяні під час розбору завалів.

У Туреччині рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку українку з її 4-річним сином. Матері з дитиною вдалося вижити після того, як будівля впала внаслідок масштабного землетрусу.

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