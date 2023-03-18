Депутат Держдуми закликав напасти на Туреччину і "віджати Константинополь"

На думку Семена Багдасарова, Туреччина зараз "перебуває у важкому становищі", і країна-агресор Росія повинна "скористатися ситуацією".

Семен Багдасаров запропонував напасти на Туреччину / Фото pixabay.com, скріншот

Депутат Держдуми РФ Семен Багдасаров вибухнув погрозами на адресу Туреччини в ефірі пропагандистського російського телеканалу. Він закликав напасти на Туреччину і "віджати" у неї Константинополь (Стамбул).

За його словами, Туреччина зараз "перебуває у важкому становищі".

"Давайте скористаємося ситуацією - виженемо її з Середньої Азії, розколемо її вплив в Україні, виженемо з Південного Кавказу і піднімемо певні сили в Туреччині та повернемо до складу нашої держави те, що історично належить нам - Константинополь", - заявив Багдасаров.

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Далі він зайшовся в істериці: "Над храмом Святої Софії спорудимо хрест... і музику, молитву арамейською мовою, можна російською".

"Слава богу - криза. Криза має завершитися крахом та приєднанням наших територій", - додав Багдасаров.

Семен Багдасаров / скріншот

Довідка. Константинополь - назва Стамбула до 28 березня 1930 року, неофіційна назва столиці Римської імперії, Східно-Римської (Візантійської) імперії, Латинської імперії та Османської імперії, пише Вікіпедія.

Місто було офіційно перейменовано у Стамбул в 1930 році в ході реформ Ататюрка.

Собор Святої Софії Премудрості Божої - колишній патріарший православний собор, що знаходиться в історичному центрі сучасного Стамбула. Всесвітньо відомий пам'ятник візантійського зодчества, символ "золотого століття" Візантії. Офіційна назва на сьогодні - Велика мечеть Айя-Софія.

Як повідомляв Главред, російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що Третя світова війна вже почалася. На її думку, "вони" (ймовірно, США і країни Заходу) не зупиняться, поки нібито не знищать Росію.

Раніше Симоньян заявила, що РФ "перемогла" Україну в перші дні повномасштабного вторгнення, а потім почалася війна з НАТО. В її уяві окупанти "переможуть весь західний світ" у боях за Бахмут і Вугледар.

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