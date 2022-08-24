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Дружини офіцерів РФ чекають, щоб їхніх чоловіків ліквідували в Україні - журналіст

24 серпня 2022, 23:36

У Росії зараз складно з вибором чоловіків, так як багатьох вбили на війні.

Росіянин
Дружини російських офіцерів чекають, щоб чоловіків ліквідували в Україні / facebook.com/Mikokuk

Російський футбольний коментатор Олексій Андронов переказав історію, яку йому повідала дружина друга - жінка тримає свій стоматологічний бізнес в одному з моногородів Росії, де основний контингент клієнтів – це люди з танкової частини.

Нещодавно до стоматолога прийшла дружина військового і замовила повне оновлення зубів, що є вкрай дорогою процедурою.

"Лікар каже, навіщо тобі це треба і звідки такі гроші? Відповідає, що чоловіка вбили в Україні, їй виплатили кілька мільйонів, вона їх інвестує в себе, щоб знайти в частині ще одного чоловіка. Каже, що складно зараз з вибором, мало чоловіків і багатьох вбили. Тому їй треба встигнути знайти, вийти заміж і чекати, що нового теж вб'ють, щоб була нова виплата", - написав Андронов у себе в Telegram-каналі.

Журналіст уточнив, що клієнтка була звичайною офіцерською дружиною.

"Кажуть, що не особливо привабливою, а тут першим траншем в пластику і уколи краси вклалася, а другим етапом вже зуби. Яка тут "біла "Лада"? Не можу уявити стан пересічної людини, коли він виграє в лотерею найбільшу суму в своєму житті. І ось так у багатьох..."- описав тенденцію Андронов.

Ракетні удари по Україні 24 серпня

Вранці, 24 серпня, в День Незалежності російські війська завдали ракетний удар по військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області.

Крім того 24 серпня російська ракета влучила в приватний будинок в Синельниківському районі Дніпропетровської області. В результаті атаки загинула 11-річна дитина.

Окупанти завдали ракетний удар по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Як повідомив президент України Володимир Зеленський на засіданні Радбезу ООН, 15 загиблих і 50 поранених.

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