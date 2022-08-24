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РФ вдарила ракетами по Миргороду: перші подробиці

24 серпня 2022, 11:32

У місті було зафіксовано чотири "прильоти".

РФ ударила ракетами по Миргороду
РФ вдарила ракетами по Миргороду/ Telegram, УНІАН

Російські загарбники завдали ракетного удару по місті Миргород в Полтавській області.

Було зафіксовано щонайменше 4 прильоти. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.

Зазначається, що "прильоти" були по інфраструктурі міста.

"Чотири "прильоти" по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях!" – написав Лунін.

Ракетні удари відбулися під час повітряної тривоги.

Ракетный удар по Миргороду на Полтавщине
Ракетний удар по Миргороду на Полтавщині/ Telegram

Після ракетного удару над містом піднявся дим. У соцмережах повідомляють, що практично по всьому місту чути запах гару.

Ракетный удар по Миргороду на Полтавщине
Ракетний удар по Миргороду на Полтавщині/ Telegram

Окупанти також намагалися обстріляти Черкащину. Проте там під час повітряної тривоги сили ППО збили ворожу ракету. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Також під обстрілами перебуває Харківська область. Там загарбники сьогодні обстріляли касетними боєприпасами смт Мала Данилівка в Харківському районі.

"Пошкоджені приватні будинки, та інфраструктура. На жаль, 2 цивільних зазнали поранення. Зараз їм надають допомогу медики. Інформація уточнюється. Також просто зараз ворог обстрілює з артилерії м. Дергачі", – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що країна-агресор Росія може посилити обстріли міст України 23 та 24 серпня. Якщо Москва піде на ескалацію, Київ готовий до потужного удару у відповідь. Ймовірно, російські війська спробують вдарити по об'єктах інфраструктури та держустановах.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни попередили, що РФ може вдарити по урядових будівлях України у День Незалежності 24 серпня. І саме для цього країна-агресорка інсценувала обстріл у Донецьку "адміністрації" ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна 23 серпня – щоб потім заявити, що вони просто "стріляли у відповідь".

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